Актриса Саливанчук закрутила новый роман после развода с нардепом

Звезда рассказала, что их знакомство произошло совершенно случайно в театре, где работает Анна Саливанчук.

"У меня случай был, я считаю, достаточно интересный, но и банальный. Это был театр, это была моя работа", - говорит актриса.

Знаменитость решила не разглашать, является ли этот загадочный мужчина ее коллегой по сцене, или просто фанатом. Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

В то же время артистка поделилась, что ее избранник завоевал ее сердце благодаря своей искренности. Как признается Саливанчук, она стремится чувствовать, что ее сердце бьется быстрее от взгляда на мужчину. И кажется, что именно это сейчас происходит в ее жизни.

"У нас еще маленький срок знакомства. Но я очень люблю искренность. И очень не люблю, когда говорят неправду, что-то придумывают. Люблю, когда просто искренне смотрят в глаза, и ты понимаешь, что это правда. Свидание мечты для меня - это, чтобы я смотрела на мужчину, а в животе у меня были бабочки. Я смотрела на него и понимала, что ничего от него не хочу, просто хочу смотреть", - поделилась Анна.

Как известно, Саливанчук восемь лет состояла в браке с депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым.

Пара сообщила о разводе в марте этого года, однако отношения они разорвали еще в мае 2023 года. Экс-супруги воспитывают двух сыновей Глеба и Никиту.