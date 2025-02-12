Акторка Саліванчук закрутила новий роман після розлучення з нардепом

Зірка розповіла, що їхнє знайомство сталося абсолютно випадково у театрі, де працює Анна Саліванчук.

"У мене випадок був, я вважаю, досить цікавий, але й банальний. Це був театр, це була моя робота", - говорить акторка.

Знаменитість вирішила не розголошувати, чи цей загадковий чоловік є її колегою по сцені, чи просто фанатом. Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Водночас артистка поділилася, що її обранець завоював її серце завдяки своїй щирості. Як зізнається Саліванчук, вона прагне відчувати, що її серце б'ється швидше від погляду на чоловіка. І здається, що саме це зараз відбувається в її житті.

"У нас ще маленький термін знайомства. Але я дуже люблю щирість. І дуже не люблю, коли кажуть неправду, щось вигадують. Люблю, коли просто щиро дивляться в очі, і ти розумієш, що це правда. Побачення мрії для мене - це, щоб я дивилася на чоловіка, а в животі у мене були метелики. Я дивилася на нього і розуміла, що нічого від нього не хочу, просто хочу дивитися", - поділилася Анна.

Як відомо, Саліванчук вісім років перебувала у шлюбі з депутатом і колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим.

Пара повідомила про розлучення у березні цього року, проте стосунки вони розірвали ще у травні 2023 року. Експодружжя виховує двох синів Гліба та Микиту.