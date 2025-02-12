Акторка Саліванчук закрутила новий роман після розлучення з нардепом

Українська акторка Анна Саліванчук після розлучення з чоловіком-нардепом Олександром Божковим закрутила новий роман.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артистки для програми "ЖВЛ представляє".
Зірка розповіла, що їхнє знайомство сталося абсолютно випадково у театрі, де працює Анна Саліванчук.
"У мене випадок був, я вважаю, досить цікавий, але й банальний. Це був театр, це була моя робота", - говорить акторка.
Знаменитість вирішила не розголошувати, чи цей загадковий чоловік є її колегою по сцені, чи просто фанатом.
Водночас артистка поділилася, що її обранець завоював її серце завдяки своїй щирості. Як зізнається Саліванчук, вона прагне відчувати, що її серце б'ється швидше від погляду на чоловіка. І здається, що саме це зараз відбувається в її житті.
"У нас ще маленький термін знайомства. Але я дуже люблю щирість. І дуже не люблю, коли кажуть неправду, щось вигадують. Люблю, коли просто щиро дивляться в очі, і ти розумієш, що це правда. Побачення мрії для мене - це, щоб я дивилася на чоловіка, а в животі у мене були метелики. Я дивилася на нього і розуміла, що нічого від нього не хочу, просто хочу дивитися", - поділилася Анна.
Як відомо, Саліванчук вісім років перебувала у шлюбі з депутатом і колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим.
Пара повідомила про розлучення у березні цього року, проте стосунки вони розірвали ще у травні 2023 року. Експодружжя виховує двох синів Гліба та Микиту.