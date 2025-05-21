Актриса Линдси Лохан назвала полезные перекусы, которые она всегда носит с собой

Любимые перекусы звезды

По ее словам, она обожает маленькие тонкие крекеры без глютена. Она также всегда носит с собой орехи, потому что это источник энергии. Также она любит пить несладкий холодный чай со льдом и лимоном.

"Обычно это перекусы моего сына, которые я беру в сумку, поэтому иногда мне приходится их есть. В основном я просто беру с собой мятные конфеты", - добавила она.

Когда она просыпается утром, то идет в ванную, собирается, умывается и выпивает чай, делает тосты, а затем готовит завтрак для сына.

"Это мое "время для себя", это меня заземляет", - сказала она.

Каких продуктов избегает

Актриса предпочитает сбалансированное питание, избегая: