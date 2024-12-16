Звезда "Дизель Шоу" признался, что нашел жену в Tinder

Украинский актер, сценарист и экс-участник "Дизель шоу" Олег Иваница, который ранее рассекретил, чем занимается в ВСУ , рассказал, что познакомился со своей второй женой в мобильном приложении Tinder.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк на YouTube.

Журналист отметила, что многие ее друзья скептически относятся к сайтам знакомств.

"Я не знаю, какой он сейчас (Tinder - ред.), тогда действительно он был разнообразным. И когда ты начинаешь общаться с человеком, ты можешь понять, к чему могут привести эти отношения", - отметил актер-военный.

На вопрос Доротюк, как именно он смог понять в переписке, что это его человек, Иваница рассказал.

"Чтобы человек был интересным, чтобы у вас не было каких-то разногласий критичных во взглядах на политику, религию или какие-то другие моральные вещи. И когда тебе человек интересен, ты продолжаешь переписку. Не интересно, когда все узнаешь сразу, тогда интерес пропадает", - отметил Иваница.

Затем Алина Доротюк поинтересовалась, сколько времени прошло от момента начала переписки до свадьбы.

"Там не все так просто, мы встречались, мы жили вместе, потом разошлись", - рассказал военный.

Он отметил, что отношения завязались давно, но потом он уехал в Англию на обучение, и пара на некоторое время распалась.

"Мне сложно сказать, почему мы расстались. Это была какая-то ссора, в которой никто не хотел уступить, и мы разъехались", - вспомнил Иваница.

Пара возобновила общение в 2022 году - уже после начала полномасштабного вторжения.

"Это было в 2022 году, я уже служил. Мы были тогда еще в Киеве, я просто в какой-то момент написал: "Как дела?". Мы начали переписываться, мы были не вместе около 3-х лет, и когда прошло полтора года или два, я вспомнил эти отношения, вспомнил те моменты, когда было хорошо. И я понял, что это хороший человек. Я начал подбивать клинья, но безуспешно. Мне дали понять, что "нет", - отметил Иваница.

А в 2022 году, когда началась война, экс-возлюбленные снова начали переписываться, переписка перешла в активную фазу. На тот момент девушка жила в Винницкой области.

"Когда меня первый раз отпустили, я написал: "А можно я приеду в гости?". И помню, была такая долгая пауза", - вспомнил актер.

Затем пара еще несколько раз встречалась, когда военного отпускали. А уже летом 2022 года они поженилась.

Этот момент можно посмотреть с 51:15.

Отметим, что для Олега Иваницы этот брак стал вторым. От первого брака, в котором он прожил 17 лет, у него есть дочь Ольга и сын Остап. Его вторая жена Лана имеет дочь Аниту от предыдущих отношений, а в 2023 году у пары родился совместный сын, которого назвали Орест.

Олег Иваница сейчас (фото: instagram.com/o_ivanytsia)