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Як відкрити рахунок в PayPal, щоб приймати і виводити гроші: покрокова інструкція

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П'ятниця 18 березня 2022 08:50
Як відкрити рахунок в PayPal, щоб приймати і виводити гроші: покрокова інструкція Фото: Як відкрити рахунок PayPal в Україні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Велика платіжна система PayPal почала працювати в Україні. Тепер українські клієнти системи зможуть відправляти перекази. Також тимчасово в компанії зняли комісію для переказів, які відправляються на українські рахунки.

Як відкрити рахунок в PayPal в Україні – читайте нижче в Styler.

Як відкрити особистий рахунок

1. Зайдіть на офіційний сайт PayPal і натисніть "Відкрити рахунок".

Як відкрити рахунок в PayPal, щоб приймати і виводити гроші: покрокова інструкціяЯк відкрити рахунок в PayPal, щоб приймати і виводити гроші: покрокова інструкція

Скриншот (paypal.com)

2. Виберіть бажаний тип рахунку - "Особистий рахунок".

3. У формі вкажіть країну проживання, впишіть ім'я та прізвище, введіть адресу електронної пошти, придумайте і підтвердіть пароль. Вся інформація повинна бути латинськими літерами.

4. Заповніть інформацію про громадянство, адресу проживання, Індекс, дату народження та номер телефону.

5. Прочитайте Угоду з користувачем, заяву про конфіденційність і підтвердіть ваше повноліття.

6. Далі з'явиться привітання з успішним відкриттям рахунку. Тепер ви можете здійснювати перекази або проводити оплати.

7. Система вам відкриє форму для прив'язки банківської карти, в якій потрібно вказати номер карти, термін її дії та CVV.

З системою PayPal можна використовувати карти Visa, MasterCard, American Express

8. Далі вам відкриється Особистий кабінет, де клієнт може підтвердити номер телефону, пошту і додати інші карти.

Реєстрація корпоративного рахунку PayPal в Україні

З корпоративного рахунку користувач може платити виконавцям і співробітникам.

Для відкриття корпоративного рахунку в Україні потрібно:

1. Зайти на офіційний сайт PayPal і натиснути "Відкрити рахунок".

2. Вибрати тип рахунку - "Корпоративний рахунок".

3. Введіть адресу електронної пошти.

4. Відкриється форма для заповнення інформації про юридичну особу. Тут потрібно ввести логін, ПІБ повністю, назва компанії, номер телефону, юридична адреса, місце розташування, індекс і вибрати валюту.

5. Останній етап-надання сервісу інформації про напрямок діяльності організації, адресу сайту, країну і дату реєстрації. Рахунок PayPal активується тільки після відкриття всіх даних про компанію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому з українських банків зараз вигідніше міняти долари.

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