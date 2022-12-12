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"Я стану дедушкой": Ахтем Сеитаблаев рассказал о пополнении в семье

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Понедельник 12 декабря 2022 14:43
"Я стану дедушкой": Ахтем Сеитаблаев рассказал о пополнении в семье Ахтем Сеитаблаев станет дедушкой (instagram.com/seitablaiev)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев рассказал, что совсем скоро он станет дедушкой. Старшая дочь артиста Назлы беременна.

Об этом он рассказал в "Сніданок з 1+1".

По словам актера, пополнение в семье запланировано на январь следующего года.

50-летний Сеитаблаев не смог сдержать свои эмоции, когда рассказывал о событии. Он сообщил, что 27-летняя дочь сейчас проживает вместе с мужем в Бельгии. Сейчас Назлы уже на восьмом месяце беременности.

"Моя взрослая дочь сейчас в Бельгии. Она должна вот-вот стать мамой, дай Бог. Я в январе стану дедушкой, надеюсь", - сказал Сеитаблаев.

&quot;Я стану дедушкой&quot;: Ахтем Сеитаблаев рассказал о пополнении в семьеАхтем Сеитаблаев рассказал, что станет дедушкой (скрин)

Что известно о дочери

Назлы пошла по стопам отца и посвятила свою жизнь актерству. Девушка вышла замуж в сентябре 2021 года. Церемония бракосочетания состоялась в Турции, в курортном городке Кемер.

&quot;Я стану дедушкой&quot;: Ахтем Сеитаблаев рассказал о пополнении в семье&quot;Я стану дедушкой&quot;: Ахтем Сеитаблаев рассказал о пополнении в семье&quot;Я стану дедушкой&quot;: Ахтем Сеитаблаев рассказал о пополнении в семьеАхтем Сеитаблаев с Назлы (instagram.com/seitablaiev)

Ранее мы сообщали, что знаменитый Ахтем Сеитаблаев неожиданно разводится после 10 лет брака.

Также актер рассказывал, почему украинские фильмы не приносят прибыли.

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