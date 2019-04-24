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Ви ох*їли? MARUV обматюкала МАУ за пропажу багажу

STYLERПерсони    24.04.2019 - 10:43
Ви ох*їли? MARUV обматюкала МАУ за пропажу багажу
Колаж РБК-Україна

MARUV розкритикувала МАУ за халатність

MARUV жорстко розкритикувала авіакомпанію МАУ за халатність працівників. Найбільший авіаперевізник України знову потрапив у скандал, про що виконавиця повідомила в соціальній мережі Instagram.

"Шановні МАУ, ви ох*їли? Другий раз я лечу вашою авіакомпанією і в мене другий раз розкривають валізу та крадуть звідти речі. Мало того, ще й зламали обидві валізи, з якими я летіла. Скільки бл*ять можна?!" - обурюється співачка.

Також Марув порадила українцям, вилітаючи з "Борисполя", ретельніше пакувати багаж, оскільки є ризик бути зламаним і пограбованим. "У мене не було нічого цінного, але хлопці подумали на біжутерії, що це діаманти, золото і срібло", - поділилася артистка.

Відео: (YouTube/Ярослав Мельник)

Раніше MARUV зізналася у любові до Росії та піддалася жорсткій критиці з боку українських користувачів. Українці вважають, що співачка своїми виступами в РФ зраджує батьківщину і вирішили відчитати за неналежне відношення.

Ви ох*їли? MARUV обматюкала МАУ за пропажу багажуФото: (instagram.com/maruvofficial)

Ми повідомляли, що MARUV зробила відверте зізнання про чоловіка. До речі, з ним дівчина познайомилася в стриптиз-клубі. Вона не виступала там на пілоні, а розважала відвідувачів своїми піснями. Так як співачка там неодноразово виступала, вона здружилася з кальянником цього клубу, який запропонував її познайомити зі своїм другом Олександром.

Нагадаємо, що MARUV поїхала в Росію і виступила там на колінах перед публікою.

А також розповідали про те, що MARUV зробила гучну заяву про Євробачення.

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