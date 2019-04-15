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MARUV зізналася в любові до Росії: мережа обурюється

STYLERПерсони    15.04.2019 - 08:29
MARUV зізналася в любові до Росії: мережа обурюється
MARUV зізналася в любові до Росії (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV була жорстко розкритикована користувачами

MARUV, яка поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі, була розкритикована користувачами мережі за любов до Росії. Відповідні коментарі посипалися в Instagram під свіжими знімками, які зірка опублікувала на своїй сторінці.

Артистка Анна Корсун, яка вирушила з концертами до Росії, відмовившись їхати на конкурс в Ізраїль, піддалася жорсткій критиці з боку українських користувачів.

"Saint Petersburg it was amazing! I'm in love with you", - лаконічно підписала знімок виконавиця.

 

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Українці зазначили, що співачка своїми виступами в Росії зраджує батьківщину і жорстко розкритикували її за подібну зраду. Крім того, дівчина опублікувала знімки з нового кліпу Siren Song, в якому її образ виявився занадто вульгарним та зухвалим:

  • Чому стільки вульгарщини у кліпах?
  • Напевно, спала і мріяла про Росію. Я з самого початку їй не вірила.
  • Вона обдурила весь народ...
  • Україна хотіла Вас відправляти на Євробачення, фанати не вірили, що ви даєте концерти в Росії. Тепер видно, яка ви українка.
  • Дешевий бруд.

Раніше кислотна MARUV показала нові пікантні фото.

Також ми писали, що буквально минулого тижня Анна Корсун показала нарешті кліп на пісню Siren Song, з якою вона брала участь у Нацвідборі. І слід зазначити, що відеоробота вийшла під грифом "18+".

Також повідомлялося, що MARUV захопила фанатів фігурою в нижній білизні (фото).

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