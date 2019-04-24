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Вы ах*ели? MARUV обматерила МАУ за пропажу багажа

STYLERПерсоны    24.04.2019 - 10:43
Вы ах*ели? MARUV обматерила МАУ за пропажу багажа
Коллаж РБК-Украина

MARUV раскритиковала МАУ за халатность

MARUV жестко раскритиковала авиакомпанию МАУ за халатность работников. Самый крупный авиаперевозчик Украины снова попал в скандал, о чем сообщила исполнительница в социальной сети Instagram.

"Уважаемые МАУ, вы ах*ели? Второй раз я лечу вашей авиакомпаний и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи. Мало того, еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько бл*ять можно?!" - негодует исполнительница.

Также Марув посоветовала украинцам, вылетая из "Борисполя", тщательнее паковать багаж, поскольку есть риск быть взломанным и ограбленным. "У меня не было ничего ценного, но ребята подумали на бижутерии, что это бриллианты, золото и серебро", - поделилась артистка.

Видео: (YouTube/Ярослав Мельник)

Ранее MARUV призналась в любви к России и подверглась жесткой критике со стороны украинских пользователей. Украинцы посчитали, что певица своими выступлениями в РФ предает родину и решили отчитать за неподобающее отношение. 

Вы ах*ели? MARUV обматерила МАУ за пропажу багажаФото: (instagram.com/maruvofficial)

Мы сообщали, что MARUV сделала откровенное признание о муже. К слову, с супругом девушка познакомилась в стриптиз-клубе. Она не выступала там на пилоне, а развлекала посетителей своими песнями. Так как певица там выступала неоднократно, она сдружилась с кальянщиком этого клуба, который предложил ее познакомить со своим другом Александром. 

Напомним, что MARUV поехала в Россию и выступила там на коленях перед публикой.

А также рассказывали о том, что MARUV сделала громкое заявление о Евровидении.

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