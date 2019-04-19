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Ніколи не прощу: MARUV зробила відверте зізнання про чоловіка

STYLERПерсони    19.04.2019 - 12:49
Ніколи не прощу: MARUV зробила відверте зізнання про чоловіка
MARUV відверто розповіла про чоловіка (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV розповіла про труднощі у стосунках

Співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, розповіла про те, як вона познайомилася зі своїм чоловіком. Про це вона повідомила в інтерв'ю для передачі "Зірковий шлях".

MARUV познайомилася з чоловіком Олександром Корсуном в стриптиз-клубі. Вона не виступала там на пілоні, а розважала відвідувачів своїми піснями. Так як співачка там неодноразово виступала, вона здружилася з кальянником цього клубу, який запропонував її познайомити зі своїм другом Олександром. Кальянник вважав, що їй потрібен бойфренд і намагався її з ким-небудь звести.

Ніколи не прощу: MARUV зробила відверте зізнання про чоловіка

MARUV познайомилася з чоловіком в стриптиз-клубі (facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV зізналася, що зустрічалися вони недовго і майже відразу почали разом жити, а потім тихо розписалися, але весілля не зіграли досі. Співачка зізнається, що це питання часу.

"Я йому сказала, що ніколи не прощу, якщо він не влаштує мені весілля. Тому на якусь круту річницю ми зробимо весілля. Запросимо гостей, артистів всяких. Коротше, зробимо феєричне весілля. Я поки не знаю, яке це буде плаття, в ретро-стилі, але біле, напевно", - зазначила артистка.

У 2017 вона разом з чоловіком переїхала у столицю і як зізналася MARUV, в перший час у них грошей вистачало тільки на оренду квартири. В якості розваг вони просто гуляли по вулицях, так як не було грошей навіть на таксі. Але саме в Києві вона і стала MARUV.

Також MARUV зізналася, що для підтримки форми вона не їсть м'ясо, рибу і морепродукти. В її раціоні є тільки овочі, фрукти і сир. На таку ж веганську дієту вона посадила чоловіка.

MARUV відверто розповіла про чоловіка (YouTube/канал Україна)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що MARUV поїхала в Росію і виступила там на колінах перед публікою.

А також розповідали про те, що MARUV зробила гучну заяву про Євробаченні.

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