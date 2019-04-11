Цілий концерт на колінах: MARUV відтанцювала перед москвичами (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

MARUV виступила в російській столиці із сольним концертом

MARUV виступила в Москві з першим сольним концертом, на якому артистка співала для залу на колінах. Українська скандальна співачка Анна Корсун подякувала своїй команді та шанувальникіам, а також зізналася, що шоу було приголомшливим, а вечір незабутнім.

Захід відбувся 6 квітня у російській столиці в концертному залі "Известия Hall". Співачка у своєму Instagram опублікувала фото з концерту.

MARUV & BOOSIN в Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV під шквал оплесків на сцені виконала свої хіти Drunk Groove, Bang та Siren Song, на який зовсім недавно вийшов провокаційний кліп.

Нагадаємо, що саме із піснею Siren Song Корсун, яка перемогла у Нацвідборі, мала б представляти Україну на Євробаченні 2019. Але історія з пісенним конкурсом закінчилася скандалом, і Україна в 2019 році брати участі у ньому не буде.

Нинішній концерт проекту MARUV в Москві був гучним та зібрав у місцевої публіки захоплені відгуки.

Концерт MARUV & BOOSIN в Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Спасибі за концерт! Не люблю масові заходи, але концерт Марув не змогла пропустити! Дівчата, в наколінниках теж сексі можна виглядати. Цілий концерт на колінах...

Вже не підписує, що в Росії! Даремно...

Величезне спасибі за концерт у Москві! Почула всі свої улюблені пісні, а шоу було просто чудовим!

Бомба виступ;

Москва завжди чекає вас з концертами! Скоро знову побачимось...

MARUV & BOOSIN (фото: instagram.com/maruvofficial)

Так, не дивлячись на те, що артистку часто критикують за виступи в РФ, вона не відмовляється від поїздок до країни-агресора. Наприклад, раніше в квітні перед концертом у Києві MARUV заспівала на ювілеї відомого російського продюсера Йосипа Пригожина, відомого своєю підтримкою російської агресії проти України.

MARUV & BOOSIN (фото: instagram.com/maruvofficial)

Як повідомлялося раніше, нещодавно MARUV розлютила шанувальників своїм недбалим ставленням до України. Анна Корсун побувала на радіостанції NRJ, де зробила кілька фотографій з російськими шанувальниками. А чергова поїздка співачки до Москви шокувала і розлютила українців.

Також ми писали про те, що MARUV пограбували в українському аеропорту Бориспіль, коли скандальна співачка поверталася з концерту з Тель-Авіва в кінці березня.