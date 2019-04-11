ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Цілий концерт на колінах: MARUV відтанцювала перед москвичами (фото)

STYLERПерсони    11.04.2019 - 15:23
Цілий концерт на колінах: MARUV відтанцювала перед москвичами (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

MARUV виступила в російській столиці із сольним концертом

MARUV виступила в Москві з першим сольним концертом, на якому артистка співала для залу на колінах. Українська скандальна співачка Анна Корсун подякувала своїй команді та шанувальникіам, а також зізналася, що шоу було приголомшливим, а вечір незабутнім.

Захід відбувся 6 квітня у російській столиці в концертному залі "Известия Hall". Співачка у своєму Instagram опублікувала фото з концерту.

 

MARUV & BOOSIN в Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV під шквал оплесків на сцені виконала свої хіти Drunk Groove, Bang та Siren Song, на який зовсім недавно вийшов провокаційний кліп.

Нагадаємо, що саме із піснею Siren Song Корсун, яка перемогла у Нацвідборі, мала б представляти Україну на Євробаченні 2019. Але історія з пісенним конкурсом закінчилася скандалом, і Україна в 2019 році брати участі у ньому не буде.

Нинішній концерт проекту MARUV в Москві був гучним та зібрав у місцевої публіки захоплені відгуки.

Цілий концерт на колінах: MARUV відтанцювала перед москвичами (фото)

Концерт MARUV & BOOSIN в Москві (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • Спасибі за концерт! Не люблю масові заходи, але концерт Марув не змогла пропустити! Дівчата, в наколінниках теж сексі можна виглядати. Цілий концерт на колінах...
  • Вже не підписує, що в Росії! Даремно...
  • Величезне спасибі за концерт у Москві! Почула всі свої улюблені пісні, а шоу було просто чудовим!
  • Бомба виступ;
  • Москва завжди чекає вас з концертами! Скоро знову побачимось...

Цілий концерт на колінах: MARUV відтанцювала перед москвичами (фото)

MARUV & BOOSIN (фото: instagram.com/maruvofficial)

Так, не дивлячись на те, що артистку часто критикують за виступи в РФ, вона не відмовляється від поїздок до країни-агресора. Наприклад, раніше в квітні перед концертом у Києві MARUV заспівала на ювілеї відомого російського продюсера Йосипа Пригожина, відомого своєю підтримкою російської агресії проти України.

Цілий концерт на колінах: MARUV відтанцювала перед москвичами (фото)

MARUV & BOOSIN (фото: instagram.com/maruvofficial)

Як повідомлялося раніше, нещодавно MARUV розлютила шанувальників своїм недбалим ставленням до України. Анна Корсун побувала на радіостанції NRJ, де зробила кілька фотографій з російськими шанувальниками. А чергова поїздка співачки до Москви шокувала і розлютила українців.

Також ми писали про те, що MARUV пограбували в українському аеропорту Бориспіль, коли скандальна співачка поверталася з концерту з Тель-Авіва в кінці березня.

Організатори плачуть: MARUV шокувала своїм райдером Одягла вона, а мені соромно: MARUV рознесли за відвертий образ
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України MARUVМарув
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся