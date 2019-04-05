ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Агресор чекає: колишній в'язень Кремля звернувся до кандидатів у президенти

STYLERЖиття    05.04.2019 - 09:59
Агресор чекає: колишній в'язень Кремля звернувся до кандидатів у президенти
Ахтем Чийгоз (УНІАН)

Заступник голови Меджлісу нагадав кандидатам про важливість боротьби проти агресора

Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу і колишній в'язень Кремля, звернувся до кандидатів у президенти, які на даний момент ведуть переговори про дебати, і до українського народу. Він нагадав про необхідність продовжувати боротьбу з Росією. Про це він повідомив під час ефіру передачі "Право на владу".

Ахтем Чийгоз зазначив, що багато кандидатів так і не зважилися назвати Росію країною-агресором, а кандидат в президенти Володимир Зеленський не уявляє, що зараз коїться в окупованому Криму.

"Президент сказав, що заради виборів не буде зраджувати принципам та інтересам нашої країни, і що продовжить цей шлях боротьби незалежно від статусу, для мене було дуже важливо. Всі ці маніпуляції пройдуть і, я впевнений, що ми не дозволимо нашій країні звернути з цього шляху. Ми не дозволимо агресору, нашому ворогові, який кожен день чекає, що ми підемо йому чобіт цілувати... Ми вже бачили це. Деякі (в Росію) їздили, а деякі і декларували. І це дуже важливо для тих, хто зараз перебуває в Криму", - заявив Чийгоз.

Агресор чекає: колишній в'язень Кремля звернувся до кандидатів у президенти

Ахтем Чийгоз звернувся до кандидатів у президенти (УНІАН)

Він зазначив, що в душі багатьох кримчан зараз оселилася тривога і вони сподіваються, що влада України буде продовжувати свою боротьбу з агресором.

"Там сотні тисяч на нас сподіваються. Що ми продовжимо битися, боротися, а не абстрагуємося і сфокусуємося на пенсіях... Це, звичайно, теж важливо. І те, що існують проблеми в економіці, теж важливо. Але у нас йде війна. І сьогодні цю війну ми повинні виграти. Але не цими смішними, а, на жаль, дуже сумними роликами", - резюмував заступник голови Меджлісу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Ахтем Чийгоз заявив, що Росія відповість за свої злочини.

А також розповідали про те, що українці відреагували на відповідь Порошенко Зеленському.

Бокс у листуванні: чи повернеться в Україну справжня публічна політика Зеленський в роботі дуже жорсткий: Шоптенко про спільне шоу (відео)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Ахтем ЧийгозВолодимир ЗеленськийПорошенко Петро
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся