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Агрессор ждет: бывший узник Кремля обратился к кандидатам в президенты

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 09:59
Агрессор ждет: бывший узник Кремля обратился к кандидатам в президенты
Ахтем Чийгоз (УНИАН)

Заместитель главы Меджлиса напомнил кандидатам о важности борьбы против агрессора

Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа и бывший узник Кремля, обратился к кандидатам в президенты, которые на данный момент ведут переговоры о дебатах, и к украинскому народу. Он напомнил о необходимости продолжать борьбу с Россией. Об этом он сообщил во время эфира передачи "Право на владу".

Ахтем Чийгоз отметил, что многие кандидаты так и не решились назвать Россию страну-агрессором, а кандидат в президенты Владимир Зеленский не представляет, что сейчас творится в оккупированном Крыму.

"Президент сказал, что ради выборов не будет изменять принципам и интересам нашей страны, и что продолжит этот путь борьбы независимо от статуса, для меня было очень важно. Все эти манипуляции пройдут и, я уверен, что мы не позволим нашей стране свернуть с этого пути. Мы не позволим агрессору, нашему врагу, который каждый день ждет, что мы пойдем ему сапог целовать… Мы уже видели это. Некоторые (в Россию) ездили, а некоторые и декларировали. И это очень важно для тех, кто сейчас находится в Крыму", - заявил Чийгоз.

Агрессор ждет: бывший узник Кремля обратился к кандидатам в президенты

Ахтем Чийгоз обратился к кандидатам в президенты (УНИАН)

Он отметил, что в душе многих крымчан сейчас поселилась тревога и они надеются, что власти Украины будут продолжать свою борьбу с агрессором.

"Там сотни тысяч на нас надеются. Что мы продолжим биться, бороться, а не абстрагируемся и сфокусируемся на пенсиях… Это, конечно, тоже важно. И то, что существуют проблемы в экономике, тоже важно. Но у нас идет война. И сегодня эту войну мы должны выиграть. Но не этими смешными, а, к сожалению, очень печальными роликами", - резюмировал заместитель главы Меджлиса.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ахтем Чийгоз заявил, что Россия ответит за свои преступления.

А также рассказывали о том, что украинцы отреагировали на ответ Порошенко Зеленскому.

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