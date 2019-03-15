РФ відповість за свої злочини, скільки б часу не минуло, - Чийгоз

Фото: Ахтем Чийгоз (УНІАН)

Чийгоз зазначив, що "окупація Росією Криму була помстою"

Російська Федерація (РФ) відповість за свої злочини, вчинені в Криму і в цілому в Україні. Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він зазначив, що "за злочини, які сьогодні відбуваються в Україні і в Криму Росія буде відповідати".

Чийгоз також заявив, що "окупація Росією Криму була помстою".

"Це помста нашим громадянам в Криму за те, що хочуть жити вільно і в світі. За те, що хочуть бути з Україною. Це помста за те, що вона хоче бути з усіма цивілізованими країнами разом боротися за своє майбутнє і жити вільно", - зазначив Чийгоз.

Заступник голови Меджлісу додав, що він є живим свідком російського терору і того, як російська влада намагається "ламати" людей.

"Помста, яку ви сьогодні у вигляді терору робите на моїй батьківщині проти мирних жителів, - ми вам її ніколи не пробачимо. І ви будете нести відповідальність, скільки б часу не минуло", - сказав він, звертаючись до російського представника на Радбезі ООН.

Нагадаємо, Мінфін США розширив санкційний список з-за атаки на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Також сьогодні також Європейський союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії, а також вніс у список відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці.