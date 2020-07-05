У Грецію не пропустили групу українських туристів, - МЗС

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Посольство України в Греції зараз займається постраждалими громадянами

В Грецію не пропустили групу із 17 українських громадян. Вони не були допущені в країну у зв'язку з чинними обмеженнями, введеними через пандемію коронавірусу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

Відзначимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що 17 українців, які прибули рейсом з Києва до Афін, затримали. Після цього пасажирів в автозаку відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту, і розмістили в камерах, у тому числі дітей.

"Наших громадян не затримали. Їх не пропустили в країну у зв'язку з діючими обмеженнями. Консул купив води, засоби гігієни та відвіз громадянам. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідування", - повідомив Погорельцев.

За його словами, посольство України в Греції почало займатися українцями після того, як стало відомо про інцидент. Завтра у МЗС обіцяють надати розгорнутий коментар з цього приводу.

"Зараз можу порадити всім нашим громадянам, які мають намір подорожувати в цей непростий, з точки зору епідеміологічної ситуації, період планувати свої поїздки виключно після одержання з офіційних джерел актуальної інформації про можливості/порядок в'їзду в ту чи іншу іноземну країну", - резюмував Погорельцев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про країни, які відкрили свої кордони для України.

Крім того, у МОЗ пояснили обмеження на в'їзд українцям в Європейський Союз.

Раніше Рада Євросоюзу оприлюднив список країн, для яких відкриють зовнішні кордони.

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Автор: Анастасия Светлевская