Що чекає українців на закордонних курортах і де приймають: Туреччина стала дешевше Одеси

Куди українці можуть поїхати відпочити (Колаж РБК-Україна)

Туристична галузь почала потроху оживати і українці можуть відправитися у відпустку за кордон

Сезон відпусток у самому розпалі, але карантин вніс свої зміни в плани українців. Частина туристичних фірм почала приходити в себе і працювати, але багато хто поки не запустили повноцінну роботу. Частково – тому що більшість країн для України все ще закриті, частково – українці через вимушений карантин залишилися без коштів на відпустку і не поспішають атакувати туристичних агентів.

Куди українці можуть полетіти у відпустку

Туреччина. З 1 липня Туреччина почала приймати українських туристів. Середня ціна путівки зросла на 15-20%. По приїзду потрібно в аеропорту зробити тест на коронавірус. У готелях потрібно дотримуватися дистанції, під час трансферів – надягати маску. Шведський стіл є, але страви подають офіціанти. Для дітей працюватимуть аніматори, але з дотриманням карантинних правил. Басейни теж будуть працювати, але у воді збільшили вміст хлору. Про це пише "Апостроф".

Чорногорія. Умови в'їзду – ПЛР-тест на коронавірус за 48 годин до вильоту. Ціни вище, ніж минулого року.

Північна Македонія. Обмежень на в'їзд немає, але по поверненню в Україну потрібно зробити тест на COVID-19 або пройти 14-денну самоізоляцію.

Єгипет. ПЛР-тест обов'язковий, за 72 години до вильоту. Готель заповнюються тільки на 50%, дезінфекція щогодини. Харчування будуть приносити офіціанти.

Арабські Емірати. Українців почнуть пускати після 7 липня. ПЛР-тест потрібен обов'язково, за 96 годин до вильоту. Після повернення в Україну – 14 днів ізоляції.

Хорватія. Українським туристам знадобиться підтвердження броні на житло. В'їхати можна тільки на автомобілі або автобусі.

Також українці можуть відвідувати Сербію, Великобританію, Ірландію, Мексику, Танзанію, Замбію. У Словенії обов'язковим є 14 днів ізоляції.

Що кажуть в туристичних фірмах

Як пише "КП в Україні", в Києві працює в кращому випадку одна з п'яти турфірм. Особливого ажіотажу немає, але співробітники вже завантажені роботою з клієнтами.

"Зараз ми на стадії пожвавлення – Єгипет, Туреччина та Албанія вже готові приймати наших туристів, і попит на тури великий. Однак є і певні труднощі. Європейські країни не поспішають відкривати кордони для українських туристів, оскільки для ЄС Україна країна, в якій коронавірус активно поширюється. І як довго триватиме цей період, сказати складно. Боюся, Європа цього літа виявиться для наших громадян недоступною", - розповіла співробітник CoralTravel Лариса Педченко.

Перші рейси з України полетіли в Туреччину і Єгипет. Наступними очікуються польоти в Албанію і Хорватію. Як стверджують туристичні менеджери, Туреччина в цьому році стала більш доступною.

"Люди втомилися і хочуть відпочивати. У Туреччині на сьогодні навіть трохи нижче, ніж в Одесі. Одеські підприємці поводяться дуже некоректно стосовно клієнта і підняли ціни. В Одесі почало цвісти море. Тому на Туреччину зараз попит великий. Бронювала туристів до Туреччини в чотиризірковий готель, на сім'ю з трьох дорослих, на тиждень вийшло 900 євро. По 300 євро з людини", - додала Педченко.

В Єгипет українці летять не так охоче, оскільки по поверненню потрібно зробити тест і 14 днів перебувати на обсервації. В Єгипті зростає кількість інфікованих коронавірусом. В Туреччині та Албанії ситуація більш стабільна.

"Якщо ви полетіли відпочивати в Албанію або Туреччину, ні там, ні у нас не треба робити тест. Якщо в аеропорту у вас виявлять температуру, то доведеться проходити тест і в очікуванні результатів сидіти в ізоляції. У разі коронавірусу лікують на місці. Страховка за COVID-19 вже є, вона передбачає", - зазначила Педченко.

Вона додала, що в Європу поїхати буде дуже непросто. Є попит на Грецію та Іспанію, але поки там не готові приймати українських туристів.

Ціни, за словами Педченко, не впали, а швидше навпаки – пішли вгору. Ціни на готелі в середньому зросли на 100 євро в порівнянні з попереднім роком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повернути гроші за скасовані рейси та тури.

А також розповідали про те, скільки коштує у 2020 році відпочити в Трускавці.

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Автор: Анна Шиканова