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Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів з України

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 16:22
Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів з України
Фото: літаки Wizz Air (facebook.com/airportkiev)

Авіакомпанія запускає нові рейси до Чехії та Італії

Лоукостер Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів з України до європейських міст. Маршрутна мережа буде розширена з вересня 2020 березня 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Wizz Air.

Повідомляється, що з вересня українці зможуть скористатися перельотами з Києва та Львова до Пардубіце (Чехія). З березня 2021 відкриються напрямки маршрутами з Одеси до Мілана (Мальпенса), Болоньї та Рима. Бронювання квитків вже є на сайті авіакомпанії.

Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів з України

Фото: нові рейси Wizz Air з України

Wizz Air підкреслює, що з урахуванням оголошених українцям пропонують 71 маршрут в 13 країн Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія продовжила заборону на авіарейси з України як мінімум до 15 липня; рішення прийнято у зв'язку з тим, що епідеміологічна ситуація не відповідає критеріям Європейського союзу.

З середини червня Wizz Air відновила польоти з українських аеропортів до країн, які приймають рейси з України; літаки цієї компанії літають до Угорщини, Данії, Німеччини та Греції з Києва, Одеси, Львова і Харкова.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Wizz Airполетырейсы
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