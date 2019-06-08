В українців масово крадуть мобільні номери та зламують рахунку: як не стати жертвою

Фото: колаж РБК-Україна

Кіберполіція розповіла про шахрайство по телефону і за допомогою скіммінгових пристроїв в банковатах

Шахраї крадуть мобільні номери і зламують банківські рахунки українців, використовуючи просту схему "коллбек". Зловмисники обкрадають довірливих громадян шляхом перевипуску абонентського номера, підв'язаного до банківської карти користувача, передали в Департаменті кіберполіції України.

Правоохоронці повідомили про збільшення подібних випадків від початку сезону відпусток і дали рекомендації громадянам щодо захисту власних заощаджень.

Найпоширеніша з шахрайських схем виглядає так: абоненту телефонують кілька разів і представляються працівниками таксі, всіляких організацій та сервісів, при цьому просять абонента передзвонити. Потім злочинці замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, для ідентифікації абонента використовують номери телефону, з яких раніше дзвонили.

Фото: npu.gov.ua

Також іноді зловмисники можуть перерахувати незначні суми коштів на мобільний рахунок своєї жертви, щоб точно знати дату останнього поповнення рахунку.

Одержавши контроль над карткою, шахраї використовують її для заміни пароля інтернет-банкінгу - після чого отримують можливість розпоряджатися коштами.

У кіберполіції зауважили, що менша кількість подібних злочинів скоюється проти контрактних абонентів мобільного зв'язку, адже для перевипуску їх власнику картки необхідно відвідати банк і підтвердити свою особистість, пред'явивши паспорт.

Фото: npu.gov.ua

Ще одна "популярна" шахрайська схема проводиться за допомогою спеціальних скіммінгових пристроїв, які зловмисники встановлюють у банкомати. До речі, в цьому випадку навіть не потрібно їх відкривати - влановлення міні камери для зчитування інформації з клієнтської картки у картоприймач займає кілька секунд, і помітити такі "вкладиші" важко, їх можуть виявити тільки фахівці банку.

Правоохоронці після аналізу тематичних форумів в DarkNet зазначають, що даний спосіб шахрайства обходиться злочинцям "в копієчку", адже повний комплект спецзасобів може перевищувати 6 тисяч євро, а "окупитися" власнику він може за кілька годин роботи скімера. Також в кіберполіції додали, що зазвичай такий вид правопорушень здійснює група злочинців - один встановлює скіммінговий пристрій на банкомат, інший створює підроблену банківську карту ("білий пластик"), а третій переводить викрадені кошти у готівку. Фахівці рекомендують періодично змінювати PIN-код банківської картки, особливо після повернення із закордонної поїздки.

Фото: npu.gov.ua

Для мінімізації ризики розкрадання банківських коштів кіберполіція радить:

Використовувати окремий номер телефону для зв'язку його з картою (фінансовий номер) і не передавати його третім особам;

Використовувати виключно офіційні додатки мобільного банкінгу, інакше можна завантажити собі фішінговий додаток;

У більшості українських операторів мобільного зв'язку можна підключити послугу додаткового пароля для здійснення операцій з SIM-картою Ця послуга значно знижує ризики перевипуску карти;

Не передавайте картку третім особам при розрахунках у закладах харчування, магазинах тощо;

Не використовуйте неперевірені ресурси для оплати товарів або послуг онлайн, так як вони можуть бути фішінговими;

Для онлайн-розрахунків рекомендується використовувати сайти із захищеним протоколом (https://)

Фото: npu.gov.ua

Як повідомлялося раніше, інтернет-шахрайство в Україні продовжує розвиватися, і нещодавно зловмисники вигадали нові способи обману українців.

Також ми писали про те, що в мережі викрили схему великого шахрайства з Ощадбанком.

Нагадаємо, що нещодавно українцям розповіли, як не попастися в пастку аферистів при оренді квартири. Так, шахраї придумали нову схему, яка дозволяє зловмисникам наживатися на довірливих жителів.