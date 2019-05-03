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ПриватБанк попередив українців про новий вид шахрайства

STYLERЖиття    03.05.2019 - 13:02
ПриватБанк попередив українців про новий вид шахрайства
ПриватБанк попередив про нову аферу (фото: РБК-Україна)

Приватбанк попередив клієнтів про шахрайську вікторину в інтернеті

ПриватБанк попередив українців про шахрайську вікторину, яка розрахована на довірливих користувачів мережі. Так, шахраї пропонують взяти участь у неіснуючій програмі "розвитку населення" та отримати 10 тисяч гривень.

Представник банку Олег Серга на своїй сторінці в Facebook попередив, що клієнти ПриватБанку, які візьмуть участь у "вікторині", самі можуть втратити чималих коштів.

"Таке враження, що ці фейки пишуть китайці з Алі. Ще раз хочу нагадати: ПриватБанк не проводить ніяких вікторин, розіграшів і опитувань з грошовими призами. Ні-я-ких! Подібну рекламу або повідомлення розміщують шахраї, які крадуть дані ваших карт. Не дайте шахраям жодного шансу", - закликав Серга.

ПриватБанк попередив українців про новий вид шахрайства

Таке повідомлення отримують багато українців (facebook.com/sergaoleg)

У коментарях користувачі також вказують на те, що такого роду повідомлення дуже часто містять граматичні помилки. Це вже повинно насторожувати одержувача "привабливої розводняка".

Наприклад, у повідомленні, яке запостив Олег Серга, видно, що у шахраїв не склалося з відмінками - вони написали "державна сторінки".

"Тупо написано... Яка програма підтримки населення... Як з Google Перекладача"; "Чи китайці - хз. А от на росіянців схоже стилістично", - коментують юзери.

ПриватБанк попередив українців про новий вид шахрайства

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що ПриватБанк зробив важливу заяву про Приват24, яка насторожила українців.

Нагадаємо, в березні ПриватБанк в Приват24 запустив продаж єдиного електронного квитка для проїзду в метро і міському транспорті Києва.

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