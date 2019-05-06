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Шахрайство в мережі: поліція розповіла про нові схеми

STYLERЖиття    06.05.2019 - 16:32
Шахрайство в мережі: поліція розповіла про нові схеми
Інтернет-шахрайство (колаж: РБК-Україна)

Інтернет-шахраї атакують українців

Інтернет-шахрайство в Україні продовжує розвиватися. Зловмисники вигадують нові способи обману українців. Про нові схеми шахрайства розповіли в нацполіції Одеської області.

За словами правоохоронців, якщо ви продаєте що-небудь через інтернет, то будьте готові до того, що на ваше оголошення може відгукнутися "атошник", "моряк" або "дуже зайнята людина", які зайняті і хочуть купити у вас телефон, планшет, ноутбук тощо, але самі вони приїхати не можуть і за товаром приїде брат чи знайомий.

Шахраї запевняють, що якщо з товаром все буде добре, то перерахують гроші на карту, а ви віддасте товар тому, хто за ним прийшов. Після того, як за товаром прийде людина і огляне його, він подзвонить спільникові і скаже, що товар можна купувати.

Після цього на ваш телефон прийде SMS-повідомлення про те, що на вашу карту прийшла відповідна сума грошей. При цьому фейкове повідомлення від банку буде повністю відповідати стандартним повідомлень від вашого банку, але адресат там зовсім інший і насправді ніякі гроші на карту не надійшли.

Шахрайство в мережі: поліція розповіла про нові схеми

Інтернет-шахрайство (ілюстративне фото: pixabay.com)

Даний вид шахрайства розрахований на неуважних і надто довірливих людей, які віддадуть свій товар, просто прочитавши SMS та не перевіривши свій рахунок за допомогою інтернет або мобільного банкінгу.

Ще один вид шахрайства відбувається в соцмережах. Користувачам пропонують пройти опитування, яке проводить банк. При цьому після опитування можна одержати пристойну винагороду за участь. Після відповідей на запитання користувачеві пропонують вказати номер своєї платіжної картки та таємний код для переказу коштів. При цьому гроші на картку ніхто не відправляє, а кошти з неї можуть після цього легко зняти.

"Опитування від банку" може з'явиться у електронному ящику, в банерній рекламі на сайтах та в соцмережах, а також в розсилках популярних месенджерів. Крім того, реклама таких опитувань почала з'являтися в ігрових додатках, що завантажуються через AppStore і Google Play.

Експерти радять ніколи не залишати свої дані на сумнівних сайтах, і не передавати свої паролі, секретні коди, оскільки співробітники банку ніколи їх не запитують.

Нагадаємо, що ПриватБанк попередив українців про новий вид шахрайства в інтернеті.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі викрили схему великого шахрайства з Ощадбанком.

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