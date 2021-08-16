Український літак забрав з Кабулу громадян п'яти країн
Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
З Афганістану зараз ряд країн евакуйовують своїх громадян. Український літак забрав з Кабулу громадян п'яти країн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
За його словами, літак забрав громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.
"Нині вони у безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді", - написав Кулеба.