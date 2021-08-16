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Український літак забрав з Кабулу громадян п'яти країн

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Кабул, Понеділок 16 серпня 2021 08:43
Український літак забрав з Кабулу громадян п'яти країн Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З Афганістану зараз ряд країн евакуйовують своїх громадян. Український літак забрав з Кабулу громадян п'яти країн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сторінку у Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

За його словами, літак забрав громадян України, Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

"Нині вони у безпеці. Україна не кидає своїх і допомагає іншим. У разі подальших звернень, зробимо все для допомоги співвітчизникам та іноземцям у біді", - написав Кулеба.

Нагадаємо, більше 60 країн зажадали вільної евакуації своїх громадян з Афганістану.

Зокрема, Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

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Афганистан Дмитро Кулеба
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