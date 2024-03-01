Адвокат рассказал, как вносят и могут ли извлечь данные из базы уклонистов

Мобилизация в Украине не прекращается с 24 февраля 2022г. В частности, сведения о нарушителях полицейские могут вносить в свою базу "АРМОР". Адвокат рассказал, могут ли изъять из такой базы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Как вносят в базу

Эксперт отметил, что в большинстве случаев так и есть, и он получает положительные решения, но это не решение об изъятии, а "типа какого-то удивления: тю, и никакой информации об этом человеке в базе нет. Мы ничего не знаем, а эти руки ничего не воровали".

Например, писал требование изъять информацию, а мне ответили: по состоянию на февраль 2024 года по данным системы ИННП информация о пребывании на учете по категории "лицо, совершившее правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП" в отношении такого-то гражданина отсутствует.

Ранее в базу "АРМОР" вносили всех только на основании обращения начальника ТЦК, причем делалось это "пачками".

"Просто печатались на десятках простыней фамилии мужчин, отправлялись в райотдел полиции, где работник с выпученными глазами вносил их в базу. Всех подряд, без разбора и безосновательно", - рассказал адвокат.

Дошло это до того, что количество жалоб возросло до таких критических пределов, что полиция выставила требование: либо подтверждайте вручение повестки или ничего не будет.

Всем, кто узнал о своем попадании в базу "АРМОР" как "уклонитель" и обращался в полицию с требованием изъять информацию, начали давать ответ, что информация отсутствует.

"То есть они сделали так же тупо, как и внесли: просто удалили информацию и все", - добавил Роман Симутин.

Что следует знать

Согласно ст. 26 ЗУ "О Национальной полиции" правоохранители имеют право вносить информацию о лицах, совершивших правонарушения, производство по делам которых осуществляется полицией.

А производство по делам по статьям 210 и 210-1 КУоАП осуществляется исключительно начальником ТЦК.

Что может измениться

В указанный закон планируется внести небольшое изменение и расширить пункт 8 ст. 26, который будет звучать так: лиц, совершивших административные правонарушения, производство по делам, по которым осуществляется полицией или территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Для задержания и доставки в ТЦК требуются доказательства совершения правонарушения. А информация в планшете не является доказательством, потому задержание неправомерно.