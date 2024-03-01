Адвокат розповів, як вносять та чи можуть вилучити дані з бази ухилянтів

Мобілізація в Україні не припиняється із 24 лютого 2022 року. Зокрема, відомості про порушників поліцейські можуть вносити у свою базу "АРМОР". Адвокат розповів, чи можуть вилучити з такої бази.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Як вносять до бази

Експерт зазначив, що в більшості випадків так і є, і він отримує позитивні рішення, але це не рішення про вилучення, а "типу якесь здивування: тю, та ніякої інформації про цю людину в базі немає. Ми нічого не знаємо, а ці руки нічого не крали".

Наприклад, писав вимогу вилучити інформацію, а мені відповіли: станом на лютий 2024 року за даними системи ІПНП інформація про перебування на обліку за категорією "особа, яка вчинила правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП" стосовно такого-то громадянина відсутня.

Раніше в базу "АРМОР" вносили всіх лише на підставі звернення начальника ТЦК, причому робилося це "пачками".

"Просто друкувалися на десятках простирадл прізвища чоловіків, відправлялися в райвідділок поліції, де працівник з витріщеними очима вносив їх до бази. Всіх підряд, без розбору та безпідставно", - розповів адвокат.

Дійшло це до того, що кількість скарг зросла до таких критичних меж, що поліція виставила вимогу: або надавайте підтвердження вручення повістки або нічого не буде.

Всім, хто дізнався про своє попадання до бази "АРМОР" як "ухилянта" і звертався до поліції з вимогою вилучити інформацію, почали надавати відповідь, що інформація відсутня.

"Тобто, вони зробили так же ж тупо, як і внесли: просто видалили інформацію і все", - додав Роман Сімутін.

Що варто знати

Відповідно до ст. 26 ЗУ "Про Національну поліцію" правоохоронці мають право вносити інформацію про осіб, які вчинили правопорушення, провадження у справах яких здійснюється поліцією.

А провадження у справах за статтями 210 та 210-1 КУпАП здійснюється виключно начальником ТЦК.

Що може змінитись

У вказаний закон планують внести невеличку зміну та розширити пункт 8 ст. 26, який звучатиме так: осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється поліцією або територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Для затримання та доставки до ТЦК потрібні докази вчинення правопорушення. А інформація в планшеті не є доказом, тому затримання неправомірне.