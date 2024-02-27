Адвокат рассказал, как ТЦК заставляет подписывать повестки

В Украине идет мобилизация, поэтому работники ТЦК вручают повестки военнообязанным. Адвокат рассказал, как с помощью шантажа забирают в армию непригодных.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.
Специалист рассказал, как действовать при шантаже и незаконной мобилизации.
"Мобилизированный скончался от эпилепсии". "19-летний студент незаконно мобилизован". Что общего между этими новостями? Одного должны были признать непригодным и исключить из учета, другого не имели права мобилизовать, потому что не достиг 27 лет. Как это могло случиться?" - отметил адвокат.
По словам Симутина, все больше есть решений, где судьи отказывают в исках по признанию противоправными действий ТЦК по мобилизации, даже при наличии отсрочки.
Это свидетельствует лишь об одном: мобилизовать могут каждого, а механизм судебной защиты не сработает, или сработает через год, а в случае с 19-летним студентом - через полтора года. Именно этими пробелами и пользуется ТЦК.
Вы прибыли в ТЦК и подаете документы с заявлением на отсрочку, например, вы забронированы, жена имеет инвалидность или вы единственный сын у отца с инвалидностью 1 или 2 группы.
Однако документы не принимают и отправляют на прохождение ВВК.
А после ВВК вам вручают повестку на отправку с объяснением, что у вас нет права на отсрочку и требуют подписаться на повестки. Если вы не подписываетесь, тогда уговоры и угрозы могут продолжаться часами.
Потом появится "хороший ТЦК-шник", который по-дружески посоветует: подписывай и сразу подавай иск в суд о незаконной мобилизации и точно выиграешь.
"Вы ставите подпись - и капкан закляпнулся: вы приняли правила игры ТЦК. На вас сразу готовят мобилизационное распоряжение, относят приказом командира к части и если вы даже подаете в суд, то дело, в лучшем случае, выиграете минимум за 6-8 месяцев", - говорится в сообщении.
Важно знать, что мобилизационное распоряжение - это акт индивидуального действия и подавляющее большинство судов отклоняют иски.
Приказ о зачислении к части могут отменить, если у вас есть основание для отклонения в соответствии со ст. 26 ЗУ "О военной службе", например, жена с инвалидностью.
Однако если вы были студентом, то в суде проиграете, потому что в статье 26 такое основание для отсрочки отсутствует.
Подпись на повестке свидетельствует исключительно о добровольности и желании служить, ведь лицо не заявило противоположное и не предоставило суду документов, подтверждающих обратное.
Так адвокат практически доказал, что мобилизовать могут каждого, если вы дадите собой манипулировать и примете правила игры ТЦК.
В частности, это можно сделать, но с формулировкой: "Я не уклоняюсь от мобилизации, поскольку в соответствии со ст. 23 закона "О мобилизации" имею право на отсрочку в связи с инвалидностью жены. Подтверждающие документы предоставил тогда-то или отказались принимать такого-то числа".
Ранее мы сообщали, будет ли действовать отсрочка, если примут новый закон о мобилизации.
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