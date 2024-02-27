Адвокат рассказал, как ТЦК заставляет подписывать повестки

Как шантажируют

Специалист рассказал, как действовать при шантаже и незаконной мобилизации.

"Мобилизированный скончался от эпилепсии". "19-летний студент незаконно мобилизован". Что общего между этими новостями? Одного должны были признать непригодным и исключить из учета, другого не имели права мобилизовать, потому что не достиг 27 лет. Как это могло случиться?" - отметил адвокат.

По словам Симутина, все больше есть решений, где судьи отказывают в исках по признанию противоправными действий ТЦК по мобилизации, даже при наличии отсрочки.

Это свидетельствует лишь об одном: мобилизовать могут каждого, а механизм судебной защиты не сработает, или сработает через год, а в случае с 19-летним студентом - через полтора года. Именно этими пробелами и пользуется ТЦК.

Как действует ТЦК

Вы прибыли в ТЦК и подаете документы с заявлением на отсрочку, например, вы забронированы, жена имеет инвалидность или вы единственный сын у отца с инвалидностью 1 или 2 группы.

Однако документы не принимают и отправляют на прохождение ВВК.

А после ВВК вам вручают повестку на отправку с объяснением, что у вас нет права на отсрочку и требуют подписаться на повестки. Если вы не подписываетесь, тогда уговоры и угрозы могут продолжаться часами.

Потом появится "хороший ТЦК-шник", который по-дружески посоветует: подписывай и сразу подавай иск в суд о незаконной мобилизации и точно выиграешь.

"Вы ставите подпись - и капкан закляпнулся: вы приняли правила игры ТЦК. На вас сразу готовят мобилизационное распоряжение, относят приказом командира к части и если вы даже подаете в суд, то дело, в лучшем случае, выиграете минимум за 6-8 месяцев", - говорится в сообщении.

Важно знать, что мобилизационное распоряжение - это акт индивидуального действия и подавляющее большинство судов отклоняют иски.

Приказ о зачислении к части могут отменить, если у вас есть основание для отклонения в соответствии со ст. 26 ЗУ "О военной службе", например, жена с инвалидностью.

Однако если вы были студентом, то в суде проиграете, потому что в статье 26 такое основание для отсрочки отсутствует.

Подпись на повестке свидетельствует исключительно о добровольности и желании служить, ведь лицо не заявило противоположное и не предоставило суду документов, подтверждающих обратное.

Так адвокат практически доказал, что мобилизовать могут каждого, если вы дадите собой манипулировать и примете правила игры ТЦК.

Подписывать ли повестку

В частности, это можно сделать, но с формулировкой: "Я не уклоняюсь от мобилизации, поскольку в соответствии со ст. 23 закона "О мобилизации" имею право на отсрочку в связи с инвалидностью жены. Подтверждающие документы предоставил тогда-то или отказались принимать такого-то числа".