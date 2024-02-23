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Как доказать свою непригодность к службе в ВСУ: объяснение юриста

Украина, Пятница 23 февраля 2024 07:14
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Как доказать свою непригодность к службе в ВСУ: объяснение юриста Фото: Мобилизация в Украине (Суспільне Львів)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Антон Маринич

В Украине во время мобилизации для многих категорий действует отсрочка от службы. Кроме того, есть категория тех, кого могут счесть непригодными. Это значит, что у человека по разным причинам нет возможности проходить службу в Вооруженных Силах Украины. Но такой статус не дают автоматически – его нужно доказать документально.

Как доказать свою непригодность к службе, если вы подпадаете под эту категорию, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Как доказать свою непригодность к службе: официальные правила

Обязательным условием определения степени пригодности к военной службе призывников, военнообязанных или военнослужащих является прохождение военно-врачебной экспертизы, говорит Антон Маринич.

"По сути это медицинское освидетельствование лиц, осматриваемых профильными врачами в составе комиссии (военно-врачебной комиссии), которая и определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе, а для военнослужащих устанавливает причинную связь заболеваний, ранений или травм", – объясняет специалист Nota Group.

Порядок прохождения ВЛК, а также перечень (расписание) болезней, состояний и физических недостатков, по которым определяют степень пригодности к военной службе, определен Приказом Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Если у лица, направленного на ВЛК болезни или другие отклонения здоровья, нужно сообщить об этом ВЛК и предоставить медицинские документы (выписки, эпикризы, результаты лабораторных исследований и т.п.). В некоторых случаях граждане проходят медицинское освидетельствование перед ВЛК для того, чтобы подтвердить их реальное состояние здоровья.

Как доказать свою непригодность к службе в ВСУ: объяснение юристаФото: Военно-врачебная комиссия определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе (Армия Информ)

Приложение №2 к Приказу МОУ №402 "Объяснение по применению статей расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе" определяет следующие ступени:

  • непригодные к военной службе с исключением из военного учета;
  • непригодные к военной службе в мирное время;
  • ограниченно пригодные в военное время.

Пригодность к военной службе или ограниченная пригодность определяется индивидуально.

"Для того чтобы предварительно оценить, какую степень годности может получить гражданин на ВЛК, нужно пересмотреть указанное Приложение №2 и сопоставить имеющуюся болезнь с перечнем приложения", – обращает внимание юрист.

Он констатирует, что существуют единичные случаи формальных подходов ВЛК к определению степени годности к военной службе, то есть признавали пригодными без надлежащего медицинского осмотра.

"В таких случаях результаты прохождения медицинского осмотра перед ВЛК с подтвержденными заболеваниями может быть основанием для обжалования заключения ВЛК. По требованиям Приказа МОУ №402, в заключении ВЛК должна быть указана степень годности, а в случае ограниченной годности должны быть указаны противопоказания к военной службе конкретных видах войск. В случае несогласия с решением ВЛК, его можно обжаловать в вышестоящий ВЛК или обратиться в суд", – объясняет Антон Маринич.

Отметим, Кабмин постановлением №1487 унифицировал форму повестки, а также подробно предусмотрел порядок действий при вручении работодателем повесток своим работникам. Юрист объяснял в комментарии РБК-Украина, как наказывают уклонистов сейчас и усилит ли правила новый закон.

Также сообщалось, как предлагают изменить возраст, по которому смогут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

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