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Адвокат "разложил по полочкам", почему розыск и задержание уклонистов - это незаконно

Почему розыск уклОнистов от армии - это незаконно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Задержание уклонистов от армии и задержание полицией по поручению ТЦК - это незаконно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на новое видео адвоката Романа Симутина.

Ситуация глазами полиции

Адвокат на одном примере объяснил украинцам, почему такое задержание человека - незаконно.

По словам полиции, 30 августа 2023 года, мужчина, находясь на улице не выполнял законное требование работника полиции о законном задержании, оказывал пассивное, а затем активное сопротивление по совершению и розыску по ст. 210-1 КУоАП, чем совершил злостное неповиновение.

Позиция суда

Для ответственности по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение), необходимо законное распоряжение или требование полицейского и в чем собственно и злостное неповиновение проявлялось.

Суд так и отметил, что в протоколе не раскрыта объективная сторона, не указано относительно какого законного требования полиции лицо совершило злостное неповиновение и не указано, в чем оно проявилось.

Кроме того, суд не принял во внимание рапорты сотрудников полиции, поскольку они не могут служить доказательством при отсутствии других надлежащих и допустимых доказательств.

"То есть если кроме показаний полицейского по делу ничего не имеет, тогда их рапорты - мусор", - отметил правозащитник.

Было просмотрено видео с бодикамеры полиции, где последние требуют от лица проехать в участок, ссылаясь на то, что он находится в розыске по ст. 210-1 КУоАП, а именно за уклонение от мобилизации. Правда, подтверждающие документы по его требованию не предоставили и сообщили, что информация о розыске содержится в планшете.

Последний отказался ехать, сообщив, что не совершал правонарушения и будет ждать адвоката, но полицейские применили наручники, доставили в отделение и составили протокол о задержании.

Но суд установил, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение совершения лицом правонарушения, предусмотренного ст. 210-1 КУоАП и закрыл дело.

Симутин отметил, что должны быть подтверждающие документы, а не информация в планшете.

 

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