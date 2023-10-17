Адвокат "розклав по поличках", чому розшук та затримання ухилянтів - це незаконно

Ситуація очима поліції

Адвокат на одному прикладі пояснив українцям, чому таке затримання людини - незаконне.

За словами поліції, 30 серпня 2023 року, чоловік, перебуваючи на вулиці, не виконував законну вимогу працівника поліції про законне затримання, чинив пасивний, а потім активний опір за скоєнням та розшуком за ст. 210-1 КУпАП, чим скоїв злісну непокору.

Позиція суду

Для відповідальності за ст. 185 КУпАП (злісна непокора), необхідне законне розпорядження або вимога поліцейського і в чому власне і злісна непокора виявлялася.

Суд так і зазначив, що в протоколі не розкрито об'єктивну сторону, не зазначено щодо якої законної вимоги поліції особа вчинила злісну непокору і не зазначено, в чому вона проявилася.

Крім того, суд не взяв до уваги рапорти співробітників поліції, оскільки вони не можуть бути доказом за відсутності інших належних та допустимих доказів.

"Тобто якщо крім свідчень поліцейського у справі нічого не має, тоді їхні рапорти – сміття", - зазначив правозахисник.

Було переглянуто відео з бодікамери поліції, де останні вимагають від особи проїхати до відділку, посилаючись на те, що вона перебуває у розшуку за ст. 210-1 КУпАП, а саме за ухилення від мобілізації. Правда, підтверджувальних документів на його вимогу не надали та повідомили, що інформація щодо розшуку міститься в планшеті.

Останній відмовився їхати, повідомивши, що не вчиняв правопорушення та чекатиме адвоката, але поліціянти застосували кайданки, доставили до відділення та склали протокол про затримання.

Але суд встановив, що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів на підтвердження вчинення особою правопорушення, передбаченого ст. 210-1 КУпАП та закрив справу.

Сімутін зазначив, що мають бути документи, що підтверджують, а не інформація в планшеті.