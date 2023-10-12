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"Крепко обнимаете вышиванку?" Военная "Ведьма" гневно обратилась к мужчинам-беглецам

Четверг 12 октября 2023 18:09
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"Крепко обнимаете вышиванку?" Военная "Ведьма" гневно обратилась к мужчинам-беглецам Женщина-военная откровенно высказалась о мужчинах, скрывающихся от войны (скриншот из видео)
Автор: Полина Иваненко

Юлия - военная с позывным "Ведьма", она - мать двух маленьких детей и майор Госпогранслужбы. В начале полномасштабной войны РФ против Украины женщина находилась в декретном отпуске, но решила уйти на фронт. Ее спросили, что она хотела бы сказать мужчинам, которые не стали защищать родную страну и находятся за границей.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своими мыслями о мужчинах-беглецах "Ведьма" поделилась для Facebook-страницы 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон".

Женщина отметила, что не понимает тех мужчин, которые отказались защищать Украину. "Ведьма" призналась, что даже не хотела бы говорить с такими людьми.

"Есть у меня такой человек, который находится сейчас за границей. Это мой бывший муж. Что-то им говорить - это бессмысленно. Что бы я хотела им сказать... Я, скорее всего, вообще бы не хотела с ними разговаривать", - заявила заместитель коменданта одного из боевых подразделений 15-го мобильного пограничного отряда.

"Ведьма" добавила, что в тылу люди даже не догадываются о том, что именно на фронте делают женщины. При этом женщина высказалась о мужчинах, которые сбежали подальше от войны, но все равно хотят выглядеть патриотами. По словам военной, их она даже не считает мужчинами.

"Сколько женщин сейчас здесь, берут на себя такую ​​работу, что там, в тылу, даже не представляют, что женщина может таким заниматься. Но занимается. А вы тем временем где-то сидите и крепко обнимаете вышиванку в руках? Ничего бы им не говорила. Это не мужчины, по моему мнению", - отметила "Ведьма".

По словам женщины, она решила идти защищать Украину, сомнений у нее не было. Более того, военная не хотела сидеть в тылу, именно поэтому она перешла в "Сталевий кордон".

Фрагмент видео, на котором военная говорит о беглецах, активно распространяется в сети. Ролик "вирусится" в TikTok и собирает немало просмотров, а пользователи поддерживают "Ведьму", осудившую некоторых мужчин.

Напомним, ранее военные показали видео боев за железную дорогу в районе Бахмута.

Также в воздушных силах показали кадры ночной работы ПВО на юге Украины.

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