"Крепко обнимаете вышиванку?" Военная "Ведьма" гневно обратилась к мужчинам-беглецам
Юлия - военная с позывным "Ведьма", она - мать двух маленьких детей и майор Госпогранслужбы. В начале полномасштабной войны РФ против Украины женщина находилась в декретном отпуске, но решила уйти на фронт. Ее спросили, что она хотела бы сказать мужчинам, которые не стали защищать родную страну и находятся за границей.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своими мыслями о мужчинах-беглецах "Ведьма" поделилась для Facebook-страницы 15-го мобильного пограничного отряда "Сталевий кордон".
Женщина отметила, что не понимает тех мужчин, которые отказались защищать Украину. "Ведьма" призналась, что даже не хотела бы говорить с такими людьми.
"Есть у меня такой человек, который находится сейчас за границей. Это мой бывший муж. Что-то им говорить - это бессмысленно. Что бы я хотела им сказать... Я, скорее всего, вообще бы не хотела с ними разговаривать", - заявила заместитель коменданта одного из боевых подразделений 15-го мобильного пограничного отряда.
"Ведьма" добавила, что в тылу люди даже не догадываются о том, что именно на фронте делают женщины. При этом женщина высказалась о мужчинах, которые сбежали подальше от войны, но все равно хотят выглядеть патриотами. По словам военной, их она даже не считает мужчинами.
"Сколько женщин сейчас здесь, берут на себя такую работу, что там, в тылу, даже не представляют, что женщина может таким заниматься. Но занимается. А вы тем временем где-то сидите и крепко обнимаете вышиванку в руках? Ничего бы им не говорила. Это не мужчины, по моему мнению", - отметила "Ведьма".
По словам женщины, она решила идти защищать Украину, сомнений у нее не было. Более того, военная не хотела сидеть в тылу, именно поэтому она перешла в "Сталевий кордон".
Фрагмент видео, на котором военная говорит о беглецах, активно распространяется в сети. Ролик "вирусится" в TikTok и собирает немало просмотров, а пользователи поддерживают "Ведьму", осудившую некоторых мужчин.
Напомним, ранее военные показали видео боев за железную дорогу в районе Бахмута.
Также в воздушных силах показали кадры ночной работы ПВО на юге Украины.
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