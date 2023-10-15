В Украине открыто продают "белые билеты": цена вопроса - 150 долларов (фото)

В Украине появились дельцы, которые предлагают военнообязанным мужчинам покупать "белые билеты", чтобы те убегали за границу. При этом они уверяют, что цена вопроса - всего 100-150 долларов.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), такие объявления начали появляться в соцсетях, в частности Telegram и TikTok.

Продажа "белых билетов" в Украине - как преступники рекламируют свои "услуги"

Неизвестные разместили в сети "мотивационный" клип. На первом слайде показан билборд с призывом вступать в ряды ВСУ. А на втором, будто по методичке Кремля, размещены такие слова, будто бы от отца к детям:

"Я через людей сделал себе белый билет и уехал за границу, чтобы вы могли расти в безопасности, имея живого отца!"

Реклама от преступников (скриншоты)

Неизвестные предлагают перейти по ссылке и найти их группу в Telegram. Уже там можно увидеть еще одну ссылку - она ведет к детальному описанию.

Что обещают преступники

Неизвестные утверждают, что через месяц они могут изготовить "белый билет", благодаря которому мужчина якобы сможет пересечь границу. Подробную схему своих незаконных действий злоумышленники не объясняют.

Злоумышленники обещают "билет" за 150 долларов (скриншот)

Но на этом же сайте они отмечают, что заботятся об анонимности (своей или желающих купить поддельные документы). Поэтому первая часть оплаты должна осуществляться исключительно в криптовалюте.

Как дельцы "белые билеты" продают (скриншот)

Также преступники оставили ссылку на Telegram-канал человека, который якобы проводит консультации. При этом фото или фамилии владельца страницы, конечно же, нет.

Что о незаконном "бизнесе" думают украинцы

В комментариях под постом злоумышленников появилось немало негатива. Пользователи осуждают продажу "белых билетов" и отмечают, что это не только противозаконно, но и очень низко. Юзеры пишут:

"Надеюсь, там повестки оформляются автоматически по переходу по ссылке".

Реакция сети на продажу "белых билетов" (скриншоты)

Кроме этого, пользователи пишут, что мужчин, мечтающих о побеге, потом никто не будет ждать в Украине. Авторов "бизнеса" называют "клоунами", а тех, кто решится платить за нарушение законов, пользователи открыто высмеивают.

Украинцы осудили продажу "белых билетов" (скриншоты)