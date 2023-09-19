Адвокат объяснил, какие студенты получат отсрочку от армии, а какие - нет

Что предлагают авторы нового законопроекта

Правозащитник отметил, что новый альтернативный проект №9672-2 более адекватен по правам человека, чем его предшественник, которым предлагали отменить отсрочку от мобилизации студентам и аспирантам, достигшим 30-летнего возраста, поскольку возрастной предел - это дискриминационная норма.

Кто не получит отсрочку, в случае принятия законопроекта

Отсрочку не получат только студенты, получающие второе или третье образование (без учета возраста). А вот у аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной форме, отсрочка от мобилизации будет. Итак, если вы получаете последовательное и высшее образование – вас не мобилизуют. •

Также отсрочку от мобилизации предлагают предоставлять соискателям высшего образования, которые получают образование по специальностям, которым предоставляется особая поддержка, независимо от наличия полученного ранее уровня образования. Список специальностей определит Минобразования.

Примут ли новый законопроект?

Роман уверен, что новый законопроект вскоре примут, но юристы "разделятся на два лагеря".

"Первый будет настаивать, что данная норма закона обратной силы не имеет времени, ведь это зафиксированный статьей 58 Конституции Украины базовый правовой принцип. А вот представители второго лагеря это будут отрицать. Собственно, как это было с прошлыми изменениями в абз. 11 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако лагеря лагерями, но все будет по-другому", - сообщил Симутин.

По его словам, после внесения изменений те, кто по закону не будет иметь отсрочки, будут вызваны в ТЦК и, в случае отказа от мобилизации на основании необратимого действия нормы во времени - получат уголовное дело, подозрение и суд.

"И неважно, что будут думать юристы, ведь будут разбирать эти завалы уже после победы. Судебное сообщество тоже поделится, но оправдательных приговоров ждать не следует. Суды будут затягивать рассмотрение дела или выносить условные приговоры", - резюмировал эксперт.