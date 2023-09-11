Почему в Украине раздают повестки на улицах: в ТЦК объяснили причину

В Украине продолжили военное положение и мобилизацию. На улицах страны представители ТЦК раздают повестки в армию.

О том, почему патрули останавливают мужчин на улицах, читайте в нашем материале ниже.

Мобилизация в Украине

По словам полковника Романа Сушка из кременчугского ТЦК, темпы мобилизации в Украине не увеличились, все проходит в плановом порядке.

"На сегодняшний день мы в целом призвали по мобилизации до 7 тысяч военнообязанных, из них около 500 - офицеров запаса и более 600 единиц техники", - сказал он в интервью изданию "Кременчуцький телеграф".

Сушко напомнил, что на улицах страны можно увидеть общие патрули работников Национальной полиции и ТЦК. Патрульные останавливают военнообязанных и вручают им повестки. Вручение повестки совсем не означает, что мужчин сразу мобилизуют в ряды ВСУ. Главное предназначение этих документов - потребность в обновлении данных в военкоматах.

"Целью патрулирования является не задержание военнообязанных, а исключительно уведомление", - подчеркнул полковник.

Во время вручения повестки также проходит небольшая беседа, в которой людям объясняют, что даже если они имеют отсрочку от мобилизации, нужно обновить данные в военкомате.

Военком отметил, что мужчины должны являться в ТЦК самостоятельно.

Поскольку они этого не сделали, то работники ищут способы с ними встретиться, поэтому и организуют совместную работу с Нацполицией.

"Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают", - отметил Сушко.

Какой должна быть законная повестка

Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:

название "Повестка"

ФИО военнообязанного

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного

номер повестки

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета

подпись человека, выдавшего повестку

дата выдачи повестки

мокрая печать

Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.