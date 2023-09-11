Почему в Украине раздают повестки на улицах: в ТЦК объяснили причину
В Украине продолжили военное положение и мобилизацию. На улицах страны представители ТЦК раздают повестки в армию.
О том, почему патрули останавливают мужчин на улицах, читайте в нашем материале ниже.
Мобилизация в Украине
По словам полковника Романа Сушка из кременчугского ТЦК, темпы мобилизации в Украине не увеличились, все проходит в плановом порядке.
"На сегодняшний день мы в целом призвали по мобилизации до 7 тысяч военнообязанных, из них около 500 - офицеров запаса и более 600 единиц техники", - сказал он в интервью изданию "Кременчуцький телеграф".
Сушко напомнил, что на улицах страны можно увидеть общие патрули работников Национальной полиции и ТЦК. Патрульные останавливают военнообязанных и вручают им повестки. Вручение повестки совсем не означает, что мужчин сразу мобилизуют в ряды ВСУ. Главное предназначение этих документов - потребность в обновлении данных в военкоматах.
"Целью патрулирования является не задержание военнообязанных, а исключительно уведомление", - подчеркнул полковник.
Во время вручения повестки также проходит небольшая беседа, в которой людям объясняют, что даже если они имеют отсрочку от мобилизации, нужно обновить данные в военкомате.
Военком отметил, что мужчины должны являться в ТЦК самостоятельно.
Поскольку они этого не сделали, то работники ищут способы с ними встретиться, поэтому и организуют совместную работу с Нацполицией.
"Такие группы сейчас работают в связи с тем, что многие военнообязанные, которые должны прибывать для уточнения данных в ТЦК, не прибывают", - отметил Сушко.
Какой должна быть законная повестка
Обратите внимание, что на повестке для призывника должны быть заполнены следующие поля:
- название "Повестка"
- ФИО военнообязанного
- адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного
- номер повестки
- номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного
- дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного
- наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета
- подпись человека, выдавшего повестку
- дата выдачи повестки
- мокрая печать
Если эти обязательные реквизиты повестки не соблюдены, вы должны сообщить об этом уполномоченным лицам и имеете полное право отказаться от ее получения.
Кстати, в Украине военнообязанные будут получать повестки повторно.
А еще рассказывали о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.