В чем встречать Новый год 2024: эти цвета принесут счастье и успех
До нового 2024 года осталось совсем немного времени. Вскоре мы будем прощаться с годом Черного Водяного Кролика (или Кота) и встречать год Зеленого Деревянного Дракона.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие цвета принесут вам счастье и удачу в грядущем году, а также в чем лучше встречать 2024 год Зеленого Деревянного Дракона.
При подготовке материала были использованы источники: TheChineseZodiac.org, New Year Wiki, Wikipedia.
Основное про 2024 год
Согласно Китайскому календарю, грядущий 2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Начнется он 10 февраля 2024 года и завершится 28 января 2025 года.
Дракон является пятым в цикле из 12 животных, которые появляются в китайском Зодиаке (первый - Крыса).
Каждый из нас родился в год того или иного животного (инфографика: the-qi.com)
В китайской культуре драконы являются наиболее уважаемыми животными (императоров Поднебесной даже считали реинкарнацией этих существ). Кроме того, у большинства людей драконы ассоциируются с мудростью, знанием, силой, властью, богатством и процветанием.
Согласно китайским верованиям, Дракон олицетворяет в себе стихию Земли (терпение, вдумчивость, практичность, трудолюбие, стабильность). Его символом считают дерево (новое начало, рост, прогресс, креативность, инновации).
Люди, родившиеся в год Дракона, великодушны, энергичны, благородны, мудры, верны, страстны и решительны.
Драконы - королевские существа (иллюстративное фото: Рixabay)
"Центральные" цвета нового года
Принимая во внимание китайскую астрологию и фэншуй, основными цветами Дракона являются:
- изумрудно-зеленый
- золотисто-желтый
- насыщенный красный
Считается, что изумрудно-зеленый цвет отвечает за обновление и рост, гармонию и баланс, процветание и богатство.
Золотисто-желтый цвет приносит оптимизм и процветание.
Насыщенный красный придает жизненную силу и наполняет страстью.
Эти цвета обязательно принесут удачу (иллюстративное фото: Рixabay)
Другие цвета Дракона
Если вышеуказанная палитра вам не нравится, или по каким-то причинам не подходит, для встречи Нового 2024 года можно подобрать одежду или аксессуары таких цветов:
- белый
- серебристый
- оранжевый
- розовый (фуксия)
- бордовый
- фиолетовый
В то же время, не стоит одеваться в темные цвета и оттенки (темно-синий, темно-серый, черный, коричневый).
Чтобы дополнить новогодний праздничный образ, можно добавить яркую фурнитуру - пайетки, стразы, камни, или яркую бижутерию.
Ваша красота - в ваших руках (иллюстративное фото: Freepik)
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