В чем встречать Новый год 2024: эти цвета принесут счастье и успех

До нового 2024 года осталось совсем немного времени. Вскоре мы будем прощаться с годом Черного Водяного Кролика (или Кота) и встречать год Зеленого Деревянного Дракона.

При подготовке материала были использованы источники: TheChineseZodiac.org, New Year Wiki, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие цвета принесут вам счастье и удачу в грядущем году, а также в чем лучше встречать 2024 год Зеленого Деревянного Дракона.

Основное про 2024 год

Согласно Китайскому календарю, грядущий 2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Начнется он 10 февраля 2024 года и завершится 28 января 2025 года.

Дракон является пятым в цикле из 12 животных, которые появляются в китайском Зодиаке (первый - Крыса).

Каждый из нас родился в год того или иного животного (инфографика: the-qi.com)

В китайской культуре драконы являются наиболее уважаемыми животными (императоров Поднебесной даже считали реинкарнацией этих существ). Кроме того, у большинства людей драконы ассоциируются с мудростью, знанием, силой, властью, богатством и процветанием.

Согласно китайским верованиям, Дракон олицетворяет в себе стихию Земли (терпение, вдумчивость, практичность, трудолюбие, стабильность). Его символом считают дерево (новое начало, рост, прогресс, креативность, инновации).

Люди, родившиеся в год Дракона, великодушны, энергичны, благородны, мудры, верны, страстны и решительны.

Драконы - королевские существа (иллюстративное фото: Рixabay)

"Центральные" цвета нового года

Принимая во внимание китайскую астрологию и фэншуй, основными цветами Дракона являются:

изумрудно-зеленый

золотисто-желтый

насыщенный красный

Считается, что изумрудно-зеленый цвет отвечает за обновление и рост, гармонию и баланс, процветание и богатство.

Золотисто-желтый цвет приносит оптимизм и процветание.

Насыщенный красный придает жизненную силу и наполняет страстью.

Эти цвета обязательно принесут удачу (иллюстративное фото: Рixabay)

Другие цвета Дракона

Если вышеуказанная палитра вам не нравится, или по каким-то причинам не подходит, для встречи Нового 2024 года можно подобрать одежду или аксессуары таких цветов:

белый

серебристый

оранжевый

розовый (фуксия)

бордовый

фиолетовый

В то же время, не стоит одеваться в темные цвета и оттенки (темно-синий, темно-серый, черный, коричневый).

Чтобы дополнить новогодний праздничный образ, можно добавить яркую фурнитуру - пайетки, стразы, камни, или яркую бижутерию.

Ваша красота - в ваших руках (иллюстративное фото: Freepik)