Адаптивний карантин введуть в кількох областях України: що це таке і які будуть заборони

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Адаптивний карантин в Україні будуть вводити в тих областях, де найбільше інфікованих коронавірусом

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжили до 22 травня. В уряді анонсували пом'якшення заборон і впровадження адаптивного карантину для деяких областей.

Як пояснив глава МОЗ Максим Степанов, адаптивний карантин – це строгі обмеження тільки в тих областях України, де зафіксовано найбільше інфікованих і немає можливості дозволити торгівлю і роботу у більшості організацій.

"Ми також хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. Це коли, наприклад, у нас є деякі області – Чернівецька або Івано-Франківська, в яких дуже великий рівень захворюваності та дуже велика кількість хворих реєструється кожен день. Звичайно, ми не можемо собі дозволити відкриття таке ж, як це станеться в інших областях. Ми вважаємо, що потрібно вводити такий механізм адаптивного карантину: якщо десь ми відкриваємо велику палітру торгівлі, то десь має бути менше. Думаю, тут буде розуміння у місцевої влади", - розповів Степанов на засіданні Кабінету міністрів.

Він додав, що ситуація по регіонах буде постійно відстежуватися і якщо десь кількість хворих на COVID-19 почне збільшуватися, то будуть вводитися локальні заборони.

Як додав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, адаптивний карантин у проблемних областях можуть вводити до кінця 2020 року. Всі рішення будуть прийматися в залежності від ситуації з коронавірусом в кожній з областей.

До 11 травня будуть проведені комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в областях і буде прийнято рішення про адаптивний карантин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо кількість ресторанів, які не переживуть карантин в Україні.