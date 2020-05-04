Експерти розповіли, скільки ресторанів не переживуть карантин в Україні

Скільки ресторанів і кафе не вийдуть з карантину (фото: УНІАН)

Стало відомо, скільки ресторанів та інших закладів громадського харчування не відкриються після карантину

Більшість ресторанів в Україні без проблем відкриються після карантину. На думку експертів, слова народного депутата від "Слуги народу" Микити Потураєва про те, що з 30 тис. закладів громадського харчування в країні 12 тис. ліквідовані через кризу, не відповідають дійсності.

"12 тисяч ресторанів і кафе вже закрилися? Та невже? Ось як буває, коли даються неперевірені цифри. За моїми оцінками, не відкриються після карантину 5-7% закладів, максимум 10% (рахуватиму після карантину). Інші з нетерпінням чекають відкриття, хоч літніх майданчиків, хоч чого-небудь!" - відреагувала на слова парламентарія директор компанії Ресторанний консалтинг Ольга Насонова.

При цьому, переконана експерт, після закінчення (або пом'якшення) карантину ще відкриються ті ресторани, які почали створюватися наприкінці минулого року, в січні - на початку березня.

"А це теж чимало насправді. Так що "шеф, все пропало" - поки рано говорити. Не пропало, і не все", - резюмувала вона на своїй Facebook-сторінці.

Скріншот поста (facebook.com/restcons)

Нагадаємо, що з 11 травня почнеться пом'якшення карантинних заходів в Україні. В цей день зможуть офіційно відкритися:

парки, сквери, зони відпочинку;

салони краси, перукарні, манікюрні салони;

оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами (крім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ);

заклади громадського харчування на винос;

літні майданчики кафе і ресторанів просто неба;

музеї, бібліотеки;

тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;

сервіси побутової техніки;

стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси і так далі.

Нагадаємо, що у Запоріжжі масово працюють кав'ярні, кіоски з шаурмою та інші заклади, які за законом повинні були бути закриті як мінімум до середини цього місяця.