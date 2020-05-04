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Експерти розповіли, скільки ресторанів не переживуть карантин в Україні

STYLERЖиття    04.05.2020 - 17:15
Експерти розповіли, скільки ресторанів не переживуть карантин в Україні
Скільки ресторанів і кафе не вийдуть з карантину (фото: УНІАН)

Стало відомо, скільки ресторанів та інших закладів громадського харчування не відкриються після карантину

Більшість ресторанів в Україні без проблем відкриються після карантину. На думку експертів, слова народного депутата від "Слуги народу" Микити Потураєва про те, що з 30 тис. закладів громадського харчування в країні 12 тис. ліквідовані через кризу, не відповідають дійсності.

"12 тисяч ресторанів і кафе вже закрилися? Та невже? Ось як буває, коли даються неперевірені цифри. За моїми оцінками, не відкриються після карантину 5-7% закладів, максимум 10% (рахуватиму після карантину). Інші з нетерпінням чекають відкриття, хоч літніх майданчиків, хоч чого-небудь!" - відреагувала на слова парламентарія директор компанії Ресторанний консалтинг Ольга Насонова.

При цьому, переконана експерт, після закінчення (або пом'якшення) карантину ще відкриються ті ресторани, які почали створюватися наприкінці минулого року, в січні - на початку березня.

"А це теж чимало насправді. Так що "шеф, все пропало" - поки рано говорити. Не пропало, і не все", - резюмувала вона на своїй Facebook-сторінці.

Експерти розповіли, скільки ресторанів не переживуть карантин в Україні

Скріншот поста (facebook.com/restcons)

Нагадаємо, що з 11 травня почнеться пом'якшення карантинних заходів в Україні. В цей день зможуть офіційно відкритися:

  • парки, сквери, зони відпочинку;
  • салони краси, перукарні, манікюрні салони;
  • оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами (крім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ);
  • заклади громадського харчування на винос;
  • літні майданчики кафе і ресторанів просто неба;
  • музеї, бібліотеки;
  • тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;
  • сервіси побутової техніки;
  • стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси і так далі.

Нагадаємо, що у Запоріжжі масово працюють кав'ярні, кіоски з шаурмою та інші заклади, які за законом повинні були бути закриті як мінімум до середини цього місяця.

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