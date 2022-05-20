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Мультитест замість ЗНО: сьогодні розпочинається реєстрація абітурієнтів

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 10:56
Мультитест замість ЗНО: сьогодні розпочинається реєстрація абітурієнтів Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 травня розпочинається реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті, який в цьогоріч замінює ЗНО. Вона триватиме до 7 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону.

"До 7 червня включно буде тривати етап підтвердження участі у тесті. Ті, хто не зможе зареєструватися з 20 травня по 7 червня, не зможуть взяти участі у основній сесії, то з 21 червня по 7 липня буде реєстрація на додаткові сесії", - розповів Шкарлет.

Що таке мультитест?

Цього року через війну Росії проти України в рамках вступної кампанії 2022 року замість традиційного ЗНО передбачено проведення Національного мультипредметного тестування (НМТ), яке проводитиметься у комп'ютерному форматі.

Цей іспит міститиме три блоки завдань: з української мови, математики та історії України.

Графік здачі

Зазначимо, раніше графік здачі публікували в МОН. Так, він буде проходити в три сесії:

  • основна: 18 липня - 10 серпня;
  • додаткова: 16 - 20 серпня;
  • спеціальна: 12 - 16 вересня.

Де його складатимуть

Раніше в Україні затвердили перелік міст, де буде проводитись Національний мультипредметний тест, а саме - в Києві та ще 20 областях.

Втім, цей перелік не розголошується через можливу небезпеку.

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