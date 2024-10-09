Муж Саниной впервые за долгое время вышел на связь и показал, в какой стране находится

Уже не первый год в сети сплетничают, что муж солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной, рок-музыкант Валерий Бебко, сбежал из Украины за границу. Избранник исполнительницы исчез из медийного пространства и ничего не публиковал в соцсетях. Однако на днях он неожиданно вышел на связь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Так, Валерий выложил серию фото, на которых изображены участники The Hardkiss, включая Юлию Санину.

Также он опубликовал фото зданий, среди которых Orpheum Theatre в Лос-Анджелесе. 6 октября там был концерт коллектива.

Описания под публикацией Бебко никакого не оставил.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Реакция украинцев

Одни начали писать, что рады его снова видеть в соцсетях, другие поинтересовались, планирует ли возвращаться в Украину.

Ура, новий пост

Коли в Україну?

Навіть не хочеться коментувати, як Олєжка Винник

Вітаю, нарешті пост від вас, фото круті

Всі хлопці повтікали, тож повернуться тільки після закінчення війни. Тоді певно і буде концерт

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Когда "пропал" муж Саниной

Валерий Бебко привлек внимание в соцсетях после слухов о разводе, которые начали циркулировать в конце прошлого года. Представитель группы тогда заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

"На сегодняшний день нет украинца, который бы не проживал сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии", - сказал менеджер Егор Кирьянов.

Позже Юлия Санина объявила о всеукраинском туре. Эти концерты проходили без участников The Hardkiss, то есть без ее мужа Вала Бебко.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Фронтвумен объяснила это решение тем, что это будет особая программа, не свойственная парням.

Эти заявления породили слухи о том, что Бебко, как и другие участники группы, возможно, скрывается за границей.

Ведущий радио "Люкс ФМ" Артур Адамов тоже размышлял на эту тему. По его мнению, продюсер группы мог покинуть Украину перед конкурсом Евровидения-2023, где его жена Юлия Санина была ведущей. Она вернулась домой, а ее муж - нет.

The Hardkiss (фото: (instagram.com/the_hardkiss)

Действительно, нет официальных данных о текущем местонахождении музыканта. Кроме того, Бебко малоактивен в своем блоге: его последнее сообщение было опубликовано в январе 2023 года, когда группа представила клип на песню "Маяк".

Однако следует отметить, что весь коллектив планирует провести вторую часть европейского тура, который начнется в ноябре.