На монументе "Родина-мать" завершили установку тризуба (фото)
В Киеве завершили монтажные работы на монументе "Родина-мать". Рано утром 6 августа был установлен тризуб вместо советского герба. Остальные работы планируют закончить до 24 августа.
Детали об установке - читайте в материале ниже.
Тризуб на своем месте
Как сообщил Александр Ткаченко, тризуб уже установлен на монументе "Родина-мать". Для этой работы привлекли команду украинских альпинистов.
Установку планировали сделать еще 5 августа, но работы пришлось несколько раз откладывать из-за сильного ветра. Но утром 6 августа тризуб занял свое место на щите монумента. Следующий этап - сварка.
"Это произошло! Тризуб на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Спасибо всем, благодаря кому это произошло - доноры, проектанты, строители, скульптор, работники Музея Войны, все, кто болел за эти изменения и поддерживал", - сообщил Ткаченко на своей странице в Facebook.
На монумент "Родина-мать" установили тризуб (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)
Он добавил, что все окончательные работы планируют завершить до 24 августа.
После установки тризуба над щитом подняли украинский флаг.
На монумент "Родина-мать" установили тризуб (фото: Суспільне)
Что известно о замене элементов на монументе "Родина-мать"
21 июля 2022 года в приложении "Дія" закончили голосование и 85% участников проголосовали за то, чтобы с монумента "Родина-мать" убрали старые советские элементы, а вместо них поместили на щит украинский тризуб.
Уже к маю 2023 года была подготовлена документация для смены герба СССР и начались подготовительные работы.
Советский герб сняли с монумента 1 августа. Его разбирали по частям и сложность работ была в том, что щит находится на высоте 92 метров.
Демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Кстати, ранее мы писали о том, что у россиян сильно "подгорает" из-за демонтажа советского герба в Киеве.
А еще рассказывали интересные факты о монументе "Родина-мать", о которых не знают даже коренные киевляне.