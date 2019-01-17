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Чоловік королеви Великобританії потрапив в автомобільну аварію

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 21:49
Чоловік королеви Великобританії потрапив в автомобільну аварію
Фото: Принц Філіп (Tv.ua)

Ушкоджень 97-річний принц Філіп не отримав

Чоловік королеви Великобританії Принц Філіп, герцог Единбурзький потрапив в автомобільну аварію. Про це заявили в Букінгемському палаці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як зазначається, інцидент стався неподалік від королівського маєтку в селищі Сандрінгем у графстві Норфолк.

Ушкоджень 97-річний принц Філіп не отримав.

Букінгемський палац повідомив, що аварія трапилася за участі ще одного автомобіля. На місці ДТП працює поліція.

Герцог їхав на автомобілі Range Rover і виїжджав на дорогу A149, коли й трапилася аварія.

За словами очевидців, автівка, на якій їхав принц Філіп, перевернулася.

Свідки аварії допомогли герцогу вибратися з машини. За їхніми словами, він був притомний, але "дуже шокований" через те, що сталося.

Чоловік королеви Великобританії потрапив в автомобільну аваріюФото: місце події (bbc.com)

Нагадаємо, у Польщі у дорожньо-транспортній пригоді загинув український журналіст Роман Кісіль та його мати.

Важкі травми отримала дружина журналіста, яку було доставлено до реанімаційного відділення лікарні у Радомі.

Також РБК-Україна писало, що щонайменше одна людина загинула і 34 постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю 13 автомобілів у Венесуелі.

 

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