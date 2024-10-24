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Всего один продукт. 101-летний врач рассказал, что он всегда ест для долголетия

Четверг 24 октября 2024 13:36
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Всего один продукт. 101-летний врач рассказал, что он всегда ест для долголетия Фото: Что ест для долголетия 101-летний врач (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

101-летний бывший врач Уильям рассказал, какой один продукт помог ему прожить жизнь до такого почтенного возраста.

О чем идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.

Что ест для долголетия 101-летний врач

Уильям родился в 1922 году в Великобритании и переехал в Торонто (Канада) в 1957 году. Но пусть его возраст не вводит вас в заблуждение.

Уильям занимался медициной до 85 лет, и в действительности он называет свою карьеру ключевым фактором своей долгой жизни.

Уильям начинал с должности врача первичной медицинской помощи, затем работал в сфере здравоохранения и компенсации работникам, а закончил рабочие дни как психотерапевт.

Но заслугой своего долголетия он считает, что ел с 6 лет сардины.

В самом деле, когда в детстве он был в ресторане со своими родителями, он сказал им, что хочет есть только сардины.

"С тех пор я их ем. Они содержат много Омега 3", - признался он.

Всего один продукт. 101-летний врач рассказал, что он всегда ест для долголетияУильяму 101 год и он чувствует себя хорошо (Скриншот)

Почему сардины это очень здоровая пища?

Клиника Кливленда считает сардины лучшей рыбой для вашего здоровья.

Они являются отличным источником омега-3 жирных кислот, их вылавливают в дикой природе и дешевы.

Если вы не любите богатую питательными веществами соленую рыбу, вы можете последовать примеру Уильяма, готовя еду дома. Это достаточно легко сделать, а также поможет вам сэкономить деньги, сократить калории, поддерживать контроль над порциями и отказаться от еды в большей степени обработки.

"Я все еще готовлю всю еду сам", - признавался долгожитель в одной из передач.

Помимо правильного питания и карьеры, Уильямс говорит, что ведет активный образ жизни.

Более 20 лет врач плавал четыре-пять раз в неделю. Когда он повзрослел, он начал ходить много пешком.

В своих упражнениях он также использует обременение, принимая в каждой руке более тяжелые 6-килограммовые гантели.

Кстати, доживший до 108 лет мужчина назвал три секрета долголетия.

А до этого 105-летняя легендарная сестра Джин назвала 7 секретов своего долголетия.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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