Всего один продукт. 101-летний врач рассказал, что он всегда ест для долголетия
101-летний бывший врач Уильям рассказал, какой один продукт помог ему прожить жизнь до такого почтенного возраста.
О чем идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.
Что ест для долголетия 101-летний врач
Уильям родился в 1922 году в Великобритании и переехал в Торонто (Канада) в 1957 году. Но пусть его возраст не вводит вас в заблуждение.
Уильям занимался медициной до 85 лет, и в действительности он называет свою карьеру ключевым фактором своей долгой жизни.
Уильям начинал с должности врача первичной медицинской помощи, затем работал в сфере здравоохранения и компенсации работникам, а закончил рабочие дни как психотерапевт.
Но заслугой своего долголетия он считает, что ел с 6 лет сардины.
В самом деле, когда в детстве он был в ресторане со своими родителями, он сказал им, что хочет есть только сардины.
"С тех пор я их ем. Они содержат много Омега 3", - признался он.
Уильяму 101 год и он чувствует себя хорошо (Скриншот)
Почему сардины это очень здоровая пища?
Клиника Кливленда считает сардины лучшей рыбой для вашего здоровья.
Они являются отличным источником омега-3 жирных кислот, их вылавливают в дикой природе и дешевы.
Если вы не любите богатую питательными веществами соленую рыбу, вы можете последовать примеру Уильяма, готовя еду дома. Это достаточно легко сделать, а также поможет вам сэкономить деньги, сократить калории, поддерживать контроль над порциями и отказаться от еды в большей степени обработки.
"Я все еще готовлю всю еду сам", - признавался долгожитель в одной из передач.
Помимо правильного питания и карьеры, Уильямс говорит, что ведет активный образ жизни.
Более 20 лет врач плавал четыре-пять раз в неделю. Когда он повзрослел, он начал ходить много пешком.
В своих упражнениях он также использует обременение, принимая в каждой руке более тяжелые 6-килограммовые гантели.
Кстати, доживший до 108 лет мужчина назвал три секрета долголетия.
А до этого 105-летняя легендарная сестра Джин назвала 7 секретов своего долголетия.
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