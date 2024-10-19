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Никогда не было авто. Мужчина, доживший до 108 лет, назвал три секрета долголетия

Суббота 19 октября 2024 16:15
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Никогда не было авто. Мужчина, доживший до 108 лет, назвал три секрета долголетия Фото: Один из долгожителей поделился секретами молодости (iStock)
Автор: Людмила Жукова

108-летний Мартин МакЭвилли скончался на прошлой неделе. Он был старейшим мужчиной в Ирландии. Какие же привычки помогли ему прожить больше века?

О философии жизни долгожителя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на GalwayBeo.

Секреты долголетия ирландца Мартина МакЭвилли

Мартин МакЭвилли родился 26 июля 1916 года, он был самым молодым из 11 детей, и хотя многие его братья и сестры дожили до 90 лет, он стал долгожителем.

Его жена Кэтлин также прожила долгую жизнь, и умерла три года назад в возрасте 97 лет. МакЭвилли рассказал, что именно активный образ жизни стал причиной его долголетия.

Во-первых, ему передали семейную ферму площадью 30 акров, которой он управлял. Во-вторых, все свое время он был на открытом воздухе.

Никогда не было авто. Мужчина, доживший до 108 лет, назвал три секрета долголетияМартину было 108 лет, когда он скончался (Скриншот)

"Обычный его день начинался с рассветом, потом он кормил животных, потом проводил весь день на ферме с сыном Микки", - рассказал о Мартине его знакомый.

Обычно он ездил на велосипеде, обедал дома с женой и всегда ужинал с семьей.

Столетний житель также любил путешествовать по всей Ирландии и даже посетил США и Австралию, когда ему было 80 лет.

Но, пожалуй, ничто не держало его активнее любви к велоспорту. У него никогда не было автомобиля; вместо этого он ездил на велосипеде до 99 лет. После этого возраста он купил домой велотренажер и занимался на нем.

Кроме того, он оставался активным, МакЭвилли также сказал, что его вера помогла ему прожить долгую счастливую жизнь.

"Его вера была для него очень важна. Каждый вечер в его жизни он молился", - вспоминает об отце его сын Пэт.

Наконец, МакЭвилли однажды сказал, что его философия "соблюдать меру во всем" помогла ему дожить до 108 лет.

Однажды он поделился с журналистами, что никогда не ел после 7 вечера, и пил всего три стакана пива Гиннесса в воскресенье вечером.

Напомним, что 105-летняя легендарная сестра Джин назвала 7 секретов своего долголетия.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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