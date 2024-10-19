Никогда не было авто. Мужчина, доживший до 108 лет, назвал три секрета долголетия

108-летний Мартин МакЭвилли скончался на прошлой неделе. Он был старейшим мужчиной в Ирландии. Какие же привычки помогли ему прожить больше века?

Секреты долголетия ирландца Мартина МакЭвилли

Мартин МакЭвилли родился 26 июля 1916 года, он был самым молодым из 11 детей, и хотя многие его братья и сестры дожили до 90 лет, он стал долгожителем.

Его жена Кэтлин также прожила долгую жизнь, и умерла три года назад в возрасте 97 лет. МакЭвилли рассказал, что именно активный образ жизни стал причиной его долголетия.

Во-первых, ему передали семейную ферму площадью 30 акров, которой он управлял. Во-вторых, все свое время он был на открытом воздухе.

Мартину было 108 лет, когда он скончался (Скриншот)

"Обычный его день начинался с рассветом, потом он кормил животных, потом проводил весь день на ферме с сыном Микки", - рассказал о Мартине его знакомый.

Обычно он ездил на велосипеде, обедал дома с женой и всегда ужинал с семьей.

Столетний житель также любил путешествовать по всей Ирландии и даже посетил США и Австралию, когда ему было 80 лет.

Но, пожалуй, ничто не держало его активнее любви к велоспорту. У него никогда не было автомобиля; вместо этого он ездил на велосипеде до 99 лет. После этого возраста он купил домой велотренажер и занимался на нем.

Кроме того, он оставался активным, МакЭвилли также сказал, что его вера помогла ему прожить долгую счастливую жизнь.

"Его вера была для него очень важна. Каждый вечер в его жизни он молился", - вспоминает об отце его сын Пэт.

Наконец, МакЭвилли однажды сказал, что его философия "соблюдать меру во всем" помогла ему дожить до 108 лет.

Однажды он поделился с журналистами, что никогда не ел после 7 вечера, и пил всего три стакана пива Гиннесса в воскресенье вечером.