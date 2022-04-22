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Від 93-річної киянки місяць "приховували" війну. Ось що вона сказала, дізнавшись правду

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Київ, П'ятниця 22 квітня 2022 12:29
Від 93-річної киянки місяць "приховували" війну. Ось що вона сказала, дізнавшись правду Колаж РБК-Україна: Від 93-річної киянки місяць "приховували" війну
Автор: Світлана Мащенко

93-річна жінка з Києва понад місяць, а саме 33 дні, не знала, що Росія напала на Україну і йде повномасштабна війна. Родичі киянки вирішили не травмувати її цим, адже вона пережила репресії, розстріл батька та окупацію Києва у 1941-1943 роках.

Про це йдеться в сюжеті Радіо свобода.

Аби не травмувати жінку, в домі "раптово" зламалися телевізор та радіоприймач. Олена Іллівна Лугова погано чує через вік, тому вибухи ракет і тривожна сирена її не турбували.

Жінці розповідали, що деталі від радіо та телевізора імпортні, то треба почекати, поки їх привезуть.

У 1937 році батько Олени Іллівни став жертвою репресій - його розстріляли. Потім вона пережила окупацію Києва будучи підлітком.

Правда відкрилася раптово

Одна з подруг пенсіонерки розповіла їй про це по телефону. Коли вона дізналася правду, була шокована. Різанину в Бучі вона порівняла зі злочинами фашистів під час Другої світової. Однак рашисти - гірші.

"Не можу сказати, що вони (фашисти - Ред.) нас любили. Але по шафах наших вони не нишпорили. Вони не вилазили, так як оце зараз: грабують, усе витягають. Бо велику роль відіграє культура. І вони (росіяни і німці. - Ред.) абсолютно нехожі", - каже Олена Іллівна.

Жінка обурена, що деякі європейські країни продовжують торгувати з Росією.

"Росія ще здавна розглядала Україну, що це їхня земля, що вони володіють, що вони мають право на цю землю", - розповідає киянка.

Раніше ми писали, що пенсіонерка з-під Чернігова розповіла про звірства окупантів.

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