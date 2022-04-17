"Тримали в підвалах 400 осіб": пенсіонерка з-під Чернігова розповіла про звірства окупантів
Село Ягідне Чернігівської області місяць було в окупації. Місцеві жителі повідомляють про звірства російських солдатів і про те, як вони поводилися з людьми.
Відео з розповіддю пенсіонерки Валентини поділився радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Солдати РФ тримали сотні людей у підвалах, де неможливо було дихати.
Пенсіонерка Валентина з села Ягідне розповіла, що у неї у дворі стояла техніка окупантів, з якої пускали "Гради".
Загарбники спочатку тримали жінку в будинку, а потім відвели в підвал, де знаходилося 400 осіб і не вистачало повітря.
"Такі вони погані були! Вони над нами знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п'яні, дитя моє. Бігали зі зброєю і хлопчаків наших з села вбили. Росіяни вони були ще не дуже погані, вони не дуже знущалися, а ці з Байкалу та Уралу знали одне слово – самогон. А у нас в селі самогон не женуть, та й п'яниць як таких немає", - розповіла літня жінка.
Годували російських солдатів дуже погано, пайків, очевидно не вистачало.
"Їх погано годували. Яйця вони ходили крали. А наших хлопчиків добре годували. Наші - орли, вони як зайшли, так сльози на очах...", - поділилася спогадами Валентина.
Дивіться на відео розповідь українки.
Як ми писали раніше, у Росії деякі чоловіки відмовляються їхати вбивати на війну в Україну, коли їм приносять додому повістки.