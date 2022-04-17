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"Тримали в підвалах 400 осіб": пенсіонерка з-під Чернігова розповіла про звірства окупантів

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Чернігів, Неділя 17 квітня 2022 12:19
"Тримали в підвалах 400 осіб": пенсіонерка з-під Чернігова розповіла про звірства окупантів Українка з села Ягідне розповіла про окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Село Ягідне Чернігівської області місяць було в окупації. Місцеві жителі повідомляють про звірства російських солдатів і про те, як вони поводилися з людьми.

Відео з розповіддю пенсіонерки Валентини поділився радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Солдати РФ тримали сотні людей у підвалах, де неможливо було дихати.

Пенсіонерка Валентина з села Ягідне розповіла, що у неї у дворі стояла техніка окупантів, з якої пускали "Гради".

Загарбники спочатку тримали жінку в будинку, а потім відвели в підвал, де знаходилося 400 осіб і не вистачало повітря.

"Такі вони погані були! Вони над нами знущалися. До обіду ще нічого, а після обіду вже п'яні, дитя моє. Бігали зі зброєю і хлопчаків наших з села вбили. Росіяни вони були ще не дуже погані, вони не дуже знущалися, а ці з Байкалу та Уралу знали одне слово – самогон. А у нас в селі самогон не женуть, та й п'яниць як таких немає", - розповіла літня жінка.

Годували російських солдатів дуже погано, пайків, очевидно не вистачало.

"Їх погано годували. Яйця вони ходили крали. А наших хлопчиків добре годували. Наші - орли, вони як зайшли, так сльози на очах...", - поділилася спогадами Валентина.

Дивіться на відео розповідь українки.

Як ми писали раніше, у Росії деякі чоловіки відмовляються їхати вбивати на війну в Україну, коли їм приносять додому повістки.

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