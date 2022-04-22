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От 93-летней киевлянки месяц "скрывали" войну. Вот что она сказала, узнав правду

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 12:29
От 93-летней киевлянки месяц "скрывали" войну. Вот что она сказала, узнав правду Коллаж РБК-Украина: От 93-летней киевлянки месяц "скрывали" войну
Автор: Светлана Мащенко

93-летняя женщина из Киева более месяца, а именно 33 дня, не знала, что Россия напала на Украину и идет полномасштабная война. Родственники киевлянки решили не травмировать ее этим, ведь она пережила репрессии, расстрел отца и оккупацию Киева в 1941-1943 годах.

Об этом говорится в сюжете Радио свобода.

Чтобы не травмировать женщину, в доме "внезапно" сломались телевизор и радиоприемник. Елена Ильинична Луговая плохо слышит из-за возраста, поэтому взрывы ракет и тревожная сирена ее не беспокоили.

Женщине рассказывали, что детали от радио и телевизора импортные, то надо подождать, пока их привезут.

В 1937 году отец Елены Ильиничны стал жертвой репрессий - его расстреляли. Затем она пережила оккупацию Киева будучи подростком.

Правда открылась внезапно

Одна из подруг пенсионерки рассказала ей об этом по телефону. Когда она узнала правду, была шокирована. Резню в Буче она сравнила с преступлениями фашистов во время Второй мировой. Однако рашисты - хуже.

"Не могу сказать, что они (фашисты - Ред.) нас любили. Но по шкафам нашим они не рыскали. Они не вылезали, так как вот сейчас: грабят, все вытаскивают. Потому что большую роль играет культура. И они (россияне и немцы. - Ред.) абсолютно непохожи", - говорит Елена Ильинична.

Женщина возмущена, что некоторые европейские страны продолжают торговать с Россией.

"Россия еще издавна рассматривала Украину, что это их земля, что они владеют, что они имеют право на эту землю", - рассказывает киевлянка.

Ранее мы писали, что пенсионерка из-под Чернигова рассказала о зверствах оккупантов.

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