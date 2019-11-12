У 93 їздить верхи: Єлизавета II приголомшила своїх підданих (фото)

Королева Великобританії Єлизавета II, якій в цьому році виповнилося 93 роки, продемонструвала відмінний стан здоров'я і фізичну форму. Днями вона виїхала на ранкову прогулянку верхи на коні. Про це повідомляє Daily Mail.

Королева потрапила до камери фотографу під час прогулянки верхи на чорному коні британської породи шайр на території Віндзорського замку. При цьому Елизаветау II супроводжував її головний конюх Террі Пендрі.

Єлизавета II верхи на коні (фото: dailymail.co.uk)

Щоб було зручно їхати на коні королева одягла штани, чоботи, плащ, рукавички і сонцезахисні окуляри. Крім того, на голову вона одягла хустку.

Єлизавета II верхи на коні (фото: dailymail.co.uk)

Варто зазначити, що королева їздить верхи з чотирьох років, і, мабуть, досі не може відмовити собі в цьому задоволенні. При цьому її 98-річний чоловік принц Філіп не ризикує сідати на коня, але його часто помічають, коли він особисто керує кінним екіпажем.

Нагадаємо, що Єлизавета II може прогніватися за деякі помилки свого персоналу і це може спричинити серйозне покарання. Мова йде про приготування їжі. Королівський кухар розповів, що недотримання рецептів або подані не в сезон фрукти можуть сильно засмутити королеву. При цьому кухар погоджує меню з королевою на три дні вперед.