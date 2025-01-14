9 вопросов для первого свидания: узнайте, есть ли у вас будущее вместе

Поиск партнера - это всегда вызов. Тем не менее часто мы сталкиваемся с трудностями, когда надо решить, стоит ли продолжать отношения после одного или нескольких свиданий К счастью, есть несколько ключевых вопросов, которые могут помочь разобраться в этом.

Какие 9 вопросов нужно задать на первых свиданиях, чтобы понять, стоит ли двигаться дальше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Профессиональный консультант Джефф, специализирующийся на отношениях, создал специальный список вопросов, которые нужно обсудить на первых свиданиях.

Они помогут избежать каких-либо недоразумений в будущем. А благодаря ответам вы сможете понять, стоит ли двигаться дальше с этим партнером.

Есть ли кто-то, кто думает, что сейчас в отношениях с тобой?

Сказать, что у вас нет отношений - это одно, а знать, что существует человек, который может думать о связи - это другое.

Даже если нет желания продолжать или отношения почти прекратились. Этот вопрос позволит избежать в будущем неприятных сюрпризов.

Какое у тебя определение измены - как физической, так и эмоциональной?

Люди иногда имеют совершенно разные представления того, что в отношениях считается обманом, изменой. Поговорите о том, какое значение имеет флирт с другими людьми, лайки в соцсетях давних подружек или бывших бойфрендов.

То, что может быть приемлемым для вас, может быть неприемлемым для вашего партнера. Поэтому стоит установить эти границы сразу, чтобы впоследствии не было неприятных ситуаций.

Каких отношений ты хочешь?

Это один из важнейших вопросов, который стоит задавать на первом свидании. В современном мире существуют все типы динамики отношений, а альтернатив моногамии становится все больше. Поверьте, вам не захочется узнать о полигамности своего партнера через полгода после начала отношений.

Если ваши типы отношений и взгляды на это не совпадают, то стоит об этом узнать сразу, чтобы не иметь серьезных проблем в будущем.

Как ты относишься к тому, что со временем мы будем жить вместе?

Переезд к партнеру является частью ожидаемого цикла в определенный момент отношений. Именно так говорит нам общество. Но это не обязательный пункт.

Стоит понять, что вы с партнером видите такое развитие событий одинаково или имеете свои определенные взгляды.

Также уточните, считает ли ваш партнер просто испытанием, переходом к более удобному и комфортному существованию, или это будет означать, что вы на пути к бракосочетанию.

Есть ли какие-то странные вещи, которые ты любишь в постели?

У каждого есть что-то особенное, что его возбуждает. Независимо от того, это фетиш, игра с едой, БДСМ, да что угодно - нет стыда в том, что вас возбуждает. Конечно, если это законно.

Ваша цель не выяснить сразу все вкусы партнера, а в том - стоит ли ожидать сюрпризов в постели. Иногда они могут быть не очень приятными. Лучше понимать, с кем вы имеете дело.

Что может нас больше всего волновать?

Выложите на стол все карты и сразу откровенно обсудите то, что для вас очень важно. Это может быть график ваших отношений, отношение к друзьям или родителям, согласование относительно детей в будущем, разные стили общения, деньги - все, что лично вас может беспокоить.

Готов ли ты быть моей основной эмоциональной поддержкой?

Вы можете естественно предположить, что человек, с которым вы находитесь в отношениях, будет вашей основной эмоциональной поддержкой. Но некоторые люди могут быть к этому не готовы.

Спросите, как будет выглядеть эта эмоциональная поддержка. Поскольку способ помощи одного человека может не подходить другому, поскольку потребность совсем другая.

Если партнер не готов будет основной поддержкой, то спросите, как он отнесется к тому, что это будет кто-то другой.

На что у тебя сейчас уходит много энергии?

Этот вопрос поможет вам понять приоритеты вашего партнера и то, что для него важно. Если вы отдаете энергию разным вещам, то согласны ли вы на это?

Это может быть творчество, отношения, семья, вечеринки, учеба, работа, спорт. Но со временем это может измениться.

Что я должен знать перед тем, как мы начнем двигаться вперед?

Этот вопрос также очень важен, поскольку часто именно он приводит к действительно честным и глубоким ответам. Здесь нет плана или вариантов - нужно говорить то, что приходит в голову и что в будущем может вызвать недоразумения.