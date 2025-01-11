"Все женщины хотят только денег!" Почему мужчины часто обвиняют женщин в меркантильности

Фразу о том, что женщинам нужны только деньги, можно услышать чуть ли не от каждого второго мужчины, особенно если его опыт отношений был неудачным. Но всегда ли женщины действительно руководствуются материальными интересами, или это лишь отражение других проблем?

Лайф коуч и сексолог Виталий Курсик объяснил для РБК-Украина (проект Styler), почему мужчины часто обвиняют женщин в меркантильности.

1. Страх не соответствовать ожиданиям

Для многих мужчин обеспечение семьи - это традиционная роль, которую они воспринимают как обязанность.

"Если они чувствуют, что не дотягивают до этой "планки", то могут защищаться, обвиняя женщину в чрезмерных требованиях. Это не о меркантильности, а о внутренней неуверенности", - считает эксперт.

2. Социальные стереотипы

Образ "женщины-золотокопательницы" - это клише, которое активно подпитывают медиа и кино. Мужчинам проще списать неудачу в отношениях на "жадность" женщины, чем задуматься, были ли они интересными партнерами.

3. Собственный негативный опыт

Если мужчина однажды попал в отношения, где женщина действительно ставила материальные запросы на первый план, это может оставить травму.

"Иногда такие ситуации превращаются в шаблон мышления: "Если это случилось со мной, то все женщины такие", - добавляет коуч.

4. Проекция собственных ценностей

Те, кто сами зациклены на материальном, могут видеть это и в других. Мужчина, который мечтает о статусе, престиже или дорогих вещах, может считать, что и женщина стремится к тому же. Это лишь отражение его собственных установок.

5. Непонимание женских потребностей

Женщины ценят стабильность не из-за жадности, а потому, что это создает ощущение безопасности. Когда мужчина воспринимает это желание как меркантильность, он просто игнорирует базовую потребность партнерши чувствовать себя защищенной.

6. Манипуляция как защита

Некоторые мужчины используют обвинения в меркантильности, чтобы избежать ответственности в отношениях. Это их способ оправдать нежелание вкладываться эмоционально, финансово или духовно.

7. Культурный контекст

В обществе, где роль мужчины измеряется его доходами, женщина может автоматически ассоциироваться с "потребностями". Это не о конкретном человеке, а о системе ценностей, существующей в культуре.

Как реагировать на такие обвинения

По слова эксперта, если тема "меркантильности" возникает в ваших отношениях, важно откровенно поговорить.

"Что именно беспокоит партнера? Или это о реальных потребностях, или о страхах, идущих из прошлого? Помните: отношения - это о взаимности. Иногда обвинения - это лишь верхушка айсберга, под которым скрывается неуверенность или непонимание. Вместо осуждения попробуйте разобраться вместе", - советует Виталий Курсик.