Без этих 10 важных правил вы не сможете построить полноценные и стабильные отношения

Отношения - это не сказка об идеальной паре, живущей долго и счастливо. Это реальность, где есть вызовы, будни, и умение не только любить, но и работать над собой и отношениями.

Какие 10 правил помогут построить отношения, которые не рассыплются от первого же ветра, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

1. Не избегайте конфликтов

Ссоры - это нормально, но важно, как вы их решаете. Не пытайтесь доказать свою правоту любой ценой. Лучше спросите себя: что важнее - победа или гармония?

2. Оставляйте место для себя

В отношениях часто хочется слиться с партнером в одно целое, но это ошибка. Сохраните свои увлечения, мечты, время на себя. Только так вы останетесь интересны друг другу.

3. Будьте честными даже тогда, когда страшно

"Боитесь сказать правду? Попробуйте это сделать. Вместо лжи или молчания, рискните быть честными. Это построит более прочную связь, чем вы себе представляете", - советует эксперт.

4. Делитесь уязвимостью

Открыться - это риск, но только так вы сможете стать ближе. Делитесь своими страхами, болью и сомнениями. Это не слабость, а сила.

5. Не ставьте партнера на пьедестал

"Идеализация ведет к разочарованию. Партнер - это человек, а не супергерой. Научитесь видеть его реальным и любить именно таким", - предупреждает коуч.

6. Расставляйте приоритеты

Ваша карьера или друзья важны, но останется ли место для партнера? Если он всегда "после" всего остального, отношения долго не продержатся.

7. Сюрпризы - это маст-хэв

"Нет, речь не о дорогих подарках. Иногда просто незапланированная прогулка или завтрак в постель могут напомнить, что вы цените друг друга", - объясняет специалист.

8. Сексуальность - это не опция, а необходимость

Не давайте интимности стать рутинной. Оставляйте место для страсти, экспериментов и обсуждения ваших желаний.

9. Делитесь победами и поражениями

Не бойтесь сказать: "Я горжусь тобой" или "Я сегодня устал, поддержи меня". Вместе вы - команда, а это главное.

10. Не забывайте о юморе

Иногда даже серьезные моменты можно сгладить шуткой. Юмор помогает справиться с напряжением и напоминает, что жизнь - это не только проблемы.

"Помните, отношения - это искусство быть собой рядом с другим человеком. Они неидеальны, но если вы готовы работать над ними, они могут стать лучшей частью вашей жизни", - советует Виталий Курсик.