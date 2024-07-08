9 тревожных сигналов, свидетельствующих, что вашему ребенку нужен психолог
Воспитание ребенка - это сложный и ответственный процесс, требующий много сил, терпения и внимания. Родители стремятся дать своим детям все самое лучшее, окружить их любовью и заботой, но иногда возникают ситуации, когда самостоятельно справиться с проблемами невозможно. Одним из таких случаев может потребоваться обратиться за помощью к психологу.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о тревожных колокольчиках, которые могут свидетельствовать, что вашему ребенку нужен психолог.
Как понять, что ребенку нужен психолог
Есть несколько явных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ребенку нужна помощь психолога.
- Изменения в поведении. Ребенок становится более раздражительным, агрессивным, замкнутым, или наоборот, чрезмерно активным.
- Нарушение сна и аппетита. У ребенка есть проблемы с засыпанием, ему снятся кошмары, теряет аппетит или наоборот, ест слишком много.
- Проблемы с обучением. Ребенок не может сосредоточиться на уроках, его успеваемость резко снижается.
- Страхи и тревожность. Ребенок постоянно боится чего-то, имеет панические атаки.
- Низкая самооценка. Ребенок не верит в свои силы, чувствует себя ненужным.
- Проблемы в общении. Ребенку трудно общаться со сверстниками, он избегает социальных контактов с одногодками и старшими.
- Самоповреждение. Ребенок наносит себе вред, режет себя, бьет.
- Утрата интереса к ранее любимым занятиям. Ребенок перестает интересоваться своими хобби, ему ничего не нравится.
- Злоупотребление психоактивными веществами. Ребенок употребляет алкоголь, наркотики, начинает курить.
При этом важно помнить, что не каждое изменение в поведении ребенка свидетельствует о том, что ему нужен психолог. Некоторые из этих признаков могут быть временными или связанными с возрастными особенностями.
Что делать, если подозреваете, что ребенку нужна помощь?
Если вы заметили у своего ребенка несколько из вышеперечисленных признаков, рекомендуется обратиться за консультацией к детскому психологу.
Специалист поможет:
- выяснить причины проблем
- разработать план помощи ребенку
- научить родителей, как правильно общаться с ребенком
- провести психокоррекционную работу с ребенком.
Как понять, что ребенку нужен психолог.
Где найти детского психолога?
Чтобы найти хорошего эксперта, вам нужно обратиться за помощью к психологу можно в государственную поликлинику, школу, где учится ребенок или в частный центр психологической помощи.
Если ваш ребенок нуждается в психологической помощи, а обратиться к специалисту офлайн нет возможности, - воспользуйтесь контактами психологической поддержки:
- линия Национальной психологической ассоциации - тел. 0 800 100 102 (с 10:00 до 20:00 ежедневно, звонки бесплатные) (больше информации доступно на сайте по ссылке)
- линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine - тел. 7333 (круглосуточно)
- "Поруч" (общий проект МОН Украины, ЮНИСЕФ, Украинского института когнитивно-поведенческой терапии и Всеукраинского общественного центра "Волонтер")
- Teenergizer
- Гуманитарная миссия "Пролиска" (сайт)
- Национальная детская "горячая линия" - тел. 116111, 0 800 500 225 (в будние дни с 12:00 до 20:00)
- Ветеранський простір оказывает психологическую помощь детям, которые переживают последствия обстрелов или чьи родственники находятся на фронте
- Telegram-канал психологической поддержки для лиц с 8 до 22 лет "Перемога"
- "Голоси дітей" - тел. 0 800 210 106 (бесплатно в пределах Украины), 099 198 57 95 (с 9:00 до 20:00) (больше информации доступно на сайте по ссылке)
- Бесплатный сервис психологической поддержки подростков "Не дрібниці".
Помните: вы не одиноки! Многие родители сталкиваются с подобными проблемами. Обращение за помощью к психологу - это не стыдно, а свидетельство вашей любви и заботы о своем ребенке.
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При написании материала использовались следующие источники: публикации Американской психологической ассоциации, Child Mind Institute, статья с сайта Национального альянса по психическим заболеваниям.