8 фраз, которые психологи никогда не говорят своим детям

Детские психологи, которые также являются еще и родителями, имеют четкую точку зрения на то, как воспитывать детей. У них многолетний профессиональный опыт, а еще и личный, поэтому они точно знают, что срабатывает в общении с детьми, а что нет.

Как отмечают психологи, если вы используете такие фразы время от времени, это не делает вас плохими или жестокими родителями. Но они помогут вам избегать ошибок и быть немного внимательнее в общении с детьми.

Я в тебе разочарован

Детский психолог и наставник родителей Энн-Луиза Локхарт рассказала, что избегает этой фразы со своими детьми по нескольким причинам. Во-первых, услышать это "очень жалит", независимо от того, сколько вам лет. И это может привести к некоторым нежелательным результатам.

Когда родители говорят, что они разочарованы своим ребенком, ребенок может начать угождать родителям и стать осознанным, что делает ошибки, "чтобы не услышать этих обидных слов снова. Это тревожное и перфекционистское мышление может распространяться на другие сферы их жизни".

С другой стороны, мысль о том, что ребенок разочаровывает, может "стать частью их идентичности, чтобы они совершали еще больше нелестных поступков, потому что они думают: "это кто я". Следовательно, родители могут заметить больше вызывающего или оппозиционного поведения, больше дерзости и закатки глаз".

Успокойся

Когда вы чем-то озабочены, как вы чувствуете себя, когда любимый человек говорит вам "успокойся"? Наверное, не здорово. То же касается ваших детей. Пренебрежительное отношение не успокоит их, а на самом деле может усугубить ситуацию.

Клинический психолог Марта Дейрос Колладо сказала, что когда ее ребенок перегружен, он знает, что "сказать ему успокоиться, будет иметь обратный эффект".

"Вы не можете сдерживать эмоции, которые нужно высвободить. Это никого не успокаивает, это лишь повышает вероятность взрывной вспышки. Прежде чем наступит покой, эмоции должны выйти наружу, и то, что они пытаются сообщить, должно быть услышано", - объясняет психолог.

Если хотите сказать ребенку успокоиться, это должно быть сигналом, чтобы урегулировать собственные эмоции и оказать немного покоя хаотической ситуации.

Клинический психолог Синди Т. Грэм также избегает использования такой фразы с детьми, поскольку она не поучительна. Это не дает никаких указаний о том, как управлять своими сложными эмоциями.

"Вместо этого я использую более четкие инструкции, например: "Посмотри на меня", "Давай подышим животом" или "Пойдем к месту для охлаждения". Предоставление четких инструкций относительно того, что ребенок должен делать, помогает перенаправить внимание на стратегии, которые помогут ребенку успокоиться ", - добавляет Грэм.

Скажи понятно

Родители из добрых намерений часто используют эту фразу, чтобы поощрить своего ребенка выражать свои желания или эмоции, когда ребенок скулит, закатывает истерики или хрюкает и жестикулирует.

Дейрос Колорадо говорит, что избегаю просить дочь "использовать понятные слова", потому что она знает, что в эти моменты ее ребенок может быть не в состоянии получить к ним доступ - "хотя у него отличный словарный запас и он полностью двуязычен".

"Когда она говорит тарабарщину плаксивым тоном, я знаю, что она испытывает стресс, и просить ее "говорить понятно" - это несправедливая просьба", - добавляет психолог.

Она моделирует то, что, по ее мнению, пытается сказать ее ребенок, простыми словами и таким тоном, каким он хотел бы, чтобы он использовал. Например: "Ты голоден. Хочешь, чтобы мама приготовила тебе перекус?"

Ты такой ленивый

Локхарт говорит, что испытывает сильные чувства относительно этой фразы и избегает ее любой ценой. Когда дети не выполняют задание или домашнюю работу, родители часто предполагают, что это потому, что ребенок не хочет этого делать. Но может быть, что им не хватает навыков, чтобы это выполнить.

"Вместо того, чтобы называть их ленивыми, я считаю, что очень важно обучать, моделировать и практиковать задачи. Важно выяснить, что мешает им выполнить задание, и практиковать это снова и снова. Так формируются прочные навыки и здоровые привычки", - добавляет психолог.

Прекрати плакать

Вы, как родитель, увидев своего ребенка расстроенным, также можете чувствовать себя расстроенными, поэтому естественно желать, чтобы волна эмоций прошла. Или, возможно, вы считаете то, из-за чего они расстроены – чашку неправильного цвета, сломанную игрушку, конфликт с одноклассником - "не стоит того, чтобы плакать" с вашей взрослой точки зрения.

Что бы там ни было, помните, что печаль, гнев и разочарование - это нормальные эмоции. Освобождение, которое приходит вместе со слезами, является "человечным и здоровым". Колладо никогда не говорит такой фразы ни своему ребенку, ни кому-то другому - включая себя.

"Слезы полезны для лечения нашей эмоциональной и физической боли. Когда появляются слезы, я принимаю их и слушаю, что они пытаются сообщить", - добавляет психолог.

Она не говорит дочери не плакать, она поощряет ее отпустить слезы, уверяя, что это нормально. Ребенку позволено испытать свои эмоции полностью и глубоко.

Детский психолог из медицинского центра детской больницы Кристин Луазел Вещь говорит, что если вы попросите ребенка перестать плакать, то это не означает сострадания. Поэтому детям будет труднее рассказать о своих чувствах и проблемах.

Ты лучше оцени то, что я для тебя сделал

Локхарт не требует признательности от собственных детей. Она сказала, что многие дети действительно ценят то, что их родители делают для них. Но они также могут быть "очень эгоцентричными и недальновидными", потому что они дети.

"Им может не хватать способности воспринимать точку зрения другого или демонстрировать соболезнования. Они могут быть не в состоянии обрабатывать свои мысли и чувства так, чтобы это было четко и неотразимо. Даже если они способны делать все это, у них может не хватить словесной способности выразить это вслух", - говорит она.

Родителям может понадобиться скорректировать свои ожидания относительно того, как выглядит благодарность с точки зрения ребенка.

"Возлагать эти ожидания взрослых на их детский мозг достаточно несправедливо", - добавляет Локхарт.

Это не твое дело

Не стоит говорить такое детям, потому что по словам Грэм, эта фраза "неоправданно жестока" и не имеет целью "доброты".

"Так же легко сказать: "Я знаю, что ты хотел бы поучаствовать в этом разговоре, но я разговаривала с "таким-то", - предлагает психолог.

И если вы действительно не хотите, чтобы ваши дети участвовали в разговоре, не устраивайте вокруг них дискуссий взрослых.

Потому что я так сказала

Эта часто используемая родительская реплика очень раздражает, поэтому психологи не используют ее в своей жизни.

"Услышать эту фразу, когда вы ищете ответ, может быть неприятно, поскольку в ней нет объяснения решения, как правило, отказа, относительно чего-то значимого для спрашивающего лица", - объясняет Грэм.

Детям лучше объяснять, почему вы приняли такое решение - конечно, по возрасту.

Если ребенок продолжает спрашивать, можно сказать "Я знаю, что ты хотел…" А потом дать понять, что разговор идет дальше: "Но я уже объяснила почему. Поэтому не буду говорить об этом дальше".