9 вересня: яке сьогодні свято і що категорично не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 9 вересня православні християни вшановують пам'ять Пімена Палестинського та Пімена Великого. Цей день в народі отримав назву "Два Пімени". Також 9 вересня вшановують мученицю Анфісу.

Яких традицій треба дотримуватися в цей день, а також пам'ятні дати в житті України - в матеріалі Styler.

У народі в цей день шанували горобину

На "Двох Піменів" українці шанували горобину. Зібрані в цей день ягоди володіли найбільш цінними властивостями. На основі ягід виготовляли зілля, якими взимку лікувалися від застуди, нервових розладів, підвищували імунітет.

Чарівне зілля також покращує згортання крові, має бактерицидну, антицинготну, сечогінну властивості. З горобини також готували варення і робили чай.

Багато хто підвішував грона горобини над дахами своїх будинків, щоб захистити оселю від злих духів.

9 вересня - яке свято і що не можна робити сьогодні (фото: pixabay.com)

Історія свята

Пімен Великий народився близько 340 року в Єгипті. В юності він вирішив присвятити себе служінню Богу і пішов у Скитський монастир зі своїми братами - у них з'явилося багато послідовників. Пімен славився красномовством - існує навіть збірка його афоризмів.

Пімен Палестинський народився у VI столітті і жив у пустелі, проводячи весь час у молитвах. Він ніс на собі великий гріх - його собаки (тоді він був пастухом) розірвали випадкового перехожого, а він побоявся втрутитися. Госопдь з'явився до нього, сказавши, що він помре такою ж смертю - згодом саме так і відбулось.

А мученицю Анфісу за сповідання християнської віри після жорстоких тортур втопили в колодязі. У народі цей день також називають днем Анфіси Горобинниці.

9 вересня - яке свято і що не можна робити сьогодні (мучениця Анфіса)

Іменинниками 9 вересня також є Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.

Народні прикмети 9 вересня

Багато вродило горобини - осінь буде непогожою, а взимку можливі сильні холоди.

Гроза 9 вересня віщує теплу осінь.

Якщо птахи не всю горобину з'їли - зима теж не буде суворою.

Казали, що людина, народжена 9 вересня, буде невразливою для ворогів. Але для цього їй потрібно було носити з собою амулети - онікс і олександрит.

Що не можна робити сьогодні

На Анфіси Горобинниці не можна псувати стовбур або ламати гілки на горобині - це обіцяє біду. Якщо ж довелося це зробити, то у дерева обов'язково потрібно попросити вибачення.

Не можна нічого підбирати на перехресті - можуть навести порчу.

Краще в цей день гроші не давати у борг, тому що повернуть нескоро.

Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в дім накличеш.

Цей день не підходить для здійснення великих покупок, бо радості вони не принесуть.

В цей день не можна свататися - до невдалого результату.

9 вересня в історії України

1769 - народився Іван Котляревський, основоположник нової української літератури, автор "Енеїди" і "Наталки Полтавки".

1834 - вперше почалися заняття в Київському університеті на першому і єдиному тоді філософському факультеті.

1913 - легендарний київський військовий льотчик Петро Нестеров уперше в світі зробив на літаку "мертву петлю", яка також називається в його честь - "петля Нестерова".

Портрет Івана Котляревського (фото: wikipedia.org/wiki)

Раніше ми писали про те, скільки вихідних днів подарує українцям ця осінь і відзначали, що додатковий вихідний святковий день буде тільки один.

Нагадаємо, що з'явився графік з датами шкільних канікул 2019-2020, загальна тривалість яких не перевищує 30 днів.